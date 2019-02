Virtueel in play-off 2, maar Michael Verschueren recht de rug: “Ik zie opnieuw RSCA-voetbal” Pieter-Jan Calcoen

05 februari 2019

08u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Chapeau. Op een moment dat Anderlecht in play-off 2 staat - crisis! - verstopte Michael Verschueren zich niet. “We zijn en blijven een grote club.”

Met welk gevoel verliet u zondag Luik?

“Ik was extreem ontgoocheld. Op basis van onze eerste helft konden we aanspraak maken op de overwinning, maar jammer genoeg konden we na de rust niet hetzelfde niveau aanhouden. We hebben een dure prijs betaald voor het gebrek aan ritme bij onder anderen Kara, Zulj en Obradovic. En onze invallers Trebel en Dimata hebben de voorbije maanden ook niet heel veel gespeeld. Mochten al die jongens aan het maximum van hun mogelijkheden zitten, dan stonden we nu hoger in het klassement.”

HLN