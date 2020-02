Vincent Kompany wilde absoluut nog eens scoren in het Astridpark: “Deze goal was een bevrijding” Kjell Doms

23 februari 2020

22u33

Bron: Proximus Sports 4 Anderlecht Als Kompany spreekt, dan luistert iedereen. Zeker na een 6-1 overwinning én een goal van Vince himself. Zijn eerste in het Astridpark sinds 22 april 2005, de dag dat hij de Gouden Schoen kreeg.

Anderlecht won met 6-1 én Vincent Kompany scoorde. Moet het gezegd dat de kapitein na afloop in de wolken was? “We hebben al vaker dit soort wedstrijden gespeeld dit seizoen”, zei Kompany bij Proximus Sports. “Het verschil is dat we vandaag wél vlot scoorden. We maken er zes, dat is heel belangrijk voor ons. In de topmatchen tegen Genk, Gent, Standard en Brugge zijn we nooit weggespeeld, maar het is in dit soort matchen dat we veel punten hebben laten liggen.”

Kompany vond de prestaties van Joveljic en Pjaca bemoedigend. “Gezien onze beperkte financiële mogelijkheden zijn wij heel intelligent omgesprongen met de wintermerco”, zei Kompany. “We hebben spelers gezocht die in hun carrière al iets hebben bewezen en daar reken ik Murillo ook bij. Hun attitude en de kwaliteiten zijn het belangrijkste. Hun inpassen in ons systeem is een kwestie van tijd, maar dat loopt elke week beter en beter.”

Het deed Kompany ook deugd zelf een goaltje te kunnen meepikken. “Ik wilde absoluut nog eens scoren in het Astridpark. Volgens mij is dat geleden van de wedstrijd tegen Standard, het jaar dat ik de Gouden Schoen won. Het was een bevrijding voor mij en ik ben blij dat ik de fans iets heb kunnen geven.” Zijn geheugen laat hem in elk geval niet in de steek. Kompany scoorde zijn laatste treffer op Anderlecht op 22 april 2005, in de thuiswedstrijd tegen Standard. Hij scoorden toen de 1-0 in de 21ste minuut, Anderlecht won die partij uiteindelijk met 3-2. Opvallend, dat is ook uitgerekend de dag dat Kompany zijn Gouden Schoen op het veld in ontvangst mocht nemen.

Dankzij de ruime zege tegen Eupen blijft Anderlecht ook nog steeds in de race voor play-off 1. “Er zit nog zo’n grote progressiemarge in deze groep. Vandaag speelden we opnieuw met twee jongens die nog maar 17 jaar zijn.” Killian Sardella startte in de basis en Marco Kana mocht invallen. “We kennen een seizoen met hoogtes en laagtes en het was dit seizoen niet goed genoeg. Maar dit is een ploeg voor de toekomst.”