Vincent Kompany: “Vorig seizoen was traumatiserend voor Anderlecht” AB

15 juni 2019

09u56

Bron: Belga, eigen berichtgeving 5 Anderlecht Vincent Kompany (33) staat binnenkort als speler-trainer bij RSC Anderlecht voor een immense uitdaging. Hij moet paars-wit weer op de rails krijgen na een van de zwakste seizoenen in de clubgeschiedenis. “We moeten proberen uit deze situatie te geraken.”

Na de interlands tegen Kazachstan en Schotland vertrok Kompany met RSCA nog op teambuilding naar Durbuy, alvorens zijn vakantie te starten na een lang seizoen bij Manchester City en de nationale ploeg. “We moeten proberen een geheel te vormen om uit deze situatie te geraken”, vertelt Kompany in een videoboodschap.

“Dan zullen we volgens mij iets speciaals creëren. We zijn hier op teambuilding gekomen met het grootste gedeelte van de staff omdat het belangrijk is de mensen te leren kennen. Vorig seizoen was ook een traumatiserend seizoen. Niet alleen voor de staff, ook voor spelers en de supporters. Uiteindelijk is het belangrijk om een bepaalde visie te communiceren met zo veel mogelijk mensen. Het gevoel geven dat we een plan, een visie volgen en dat we wel uit deze situatie zullen geraken. Dat was mijn beginpunt en het was fantastisch om iedereen hier samen te hebben en te zien dat verschillende departementen met elkaar praten over zaken waarover ze voordien nooit hadden gesproken. Uiteindelijk moet iedereen beter worden.”

“Voor mij was het belangrijk om te zien dat de mensen die deelgenomen hebben hier allemaal vertrokken met een positief gevoel. We moeten nog werken aan veel zaken, maar dat is niet erg. Zonder een positieve energie is het onmogelijk om iets te realiseren. We hebben meer dan ooit beseft dat het om Anderlecht gaat, we moeten het voor onszelf doen.”