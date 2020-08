Vincent Kompany voor zijn eerste match als coach: “Ik zit in dezelfde situatie als toen ik 17 was, ik moet nog alles bewijzen” Thomas Lissens

21 augustus 2020

15u26 10 RSC Anderlecht Vincent Kompany beleeft zondag tegen Moeskroen zijn vuurdoop als T1. “Stress? Ik heb het geluk dat ik daar amper last van heb. Ik heb er vooral zin in.” Opsteker: de ex-verdediger kan rekenen op een nagenoeg fitte kern.



‘t Is hoe dan ook een speciale week voor Kompany, zo gaf hij zonet toe. “Maandag hebben we op een respectvolle manier afscheid genomen van Frankie (Vercauteren, red.). Hij is deze week nog op de club geweest om afscheid te nemen van de spelers. Of er iets veranderd is voor mij? Voor mij was het vooral duidelijker werken en makkelijker om tot in de details voorbereid te zijn op de match. Ik zit in dezelfde situatie als toen ik zeventien was, ik moet nog alles bewijzen. Of ik al nagedacht heb over mijn kledingkeuze? Niet echt...maar het zal waarschijnlijk geen training zijn. (lacht)”

Het wordt uitkijken welke keuzes de nieuwe hoofdcoach zal maken voor zondag. Zoals: zal hij Adrien Trebel in de basis droppen? De Fransman startte tegen STVV, maar Kompany staat niet bekend als allergrootste fan. “Ik ga liever niet in op individuele gevallen, dat kan ons te ver leiden. Maar Adrien heeft een goeie match gespeeld tegen Sint-Truiden. Tuurlijk kan hij blijven staan, vergeet niet dat het voor de match tegen STVV al duidelijk was dat ik T1 zou worden.”

Kompany kan naar eigen zeggen op een nagenoeg volledig fitte kern rekenen. “Op dat vlak loopt het goed. Ook met de nieuwkomers. We volgen bepaalde protocollen om hen klaar te stomen. Percy Tau, Mustapha Bundu en nu Lukas Nmecha: ze kunnen zich op een bepaald ritme voorbereiden.”

Op Nmecha zal Kompany zondag nog niet kunnen rekenen. “Hij heeft goeie fysieke tests afgelegd. Lukas is fit, maar mist nog wedstrijdritme. Hij speelde zijn laatste wedstrijd zes weken geleden. We gaan hem de tijd geven om ritme op te doen en klaar te geraken. Wat ik over hem kan zeggen? Hij was één van de grootste talenten van de academie van Man City. Maar vorig jaar is hij jammer genoeg het slachtoffer geweest van de keuzes bij Wolfsburg. De Engelse tweede klasse (na nieuwjaar speelde Nmecha voor Middlesbrough, red.) is dan weer geen ideale competitie voor jongeren. Maar ik verwacht veel van hem.”

Tot slot had Kompany het ook over Romelu Lukaku, die het vanavond met Inter in de Europa League-finale opneemt tegen Sevilla. “Hij kan alles bereiken wat hij wil, ook na zijn voetbalcarrière. Hij is iemand waar jonge mensen naar opkijken. Ik ben zeker dat hij vanavond zal scoren.”

