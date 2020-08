Vincent Kompany stopt met voetballen en wordt per direct coach van Anderlecht Redactie

17 augustus 2020

10u24 618 Anderlecht Vincent Kompany stopt op zijn 34ste met voetballen en wordt per direct trainer van Anderlecht. Huidig coach Frank Vercauteren verlaat de club. Anderlecht won gisteren nog met 3-1 van STVV.



Draaien aan het Rad is dezer dagen weer in. Anderlecht geeft een nieuwe wending aan de sportieve toekomst. Frank Vercauteren verlaat de club en Vincent Kompany is dan eindelijk en officieel de enige nieuwe hoofdcoach. Hij is sinds vrijdag ingeschreven in de Pro Licence-opvolging, en licentiemanager Nils Van Branteghem verzekert de club dat zoiets voldoende is om te fungeren als T1.

Kompany stopt per direct als actief voetballer. Hij bracht vorige week al bondscoach Roberto Martínez op de hoogte. Kompany verzamelde 89 caps. De koerswending is het gevolg van de misverstanden en strubbelingen als het ging om de functie en de taken van respectievelijk Kompany en Vercauteren . Later op de dag zou Anderlecht een persconferentie geven.

Pioneer! Thanks for everything, skipper. 💪🇧🇪 #MerciVince pic.twitter.com/A2clTjzka3 Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

