Vincent Kompany stopt met voetballen en wordt per direct coach van Anderlecht: "In mijn hoofd is dit een bevrijding"

17 augustus 2020

10u24 618 Anderlecht Vincent Kompany stopt op zijn 34ste met voetballen en wordt per direct trainer van Anderlecht. Huidig coach Frank Vercauteren verlaat de club. Anderlecht won gisteren nog met 3-1 van STVV. “Ik wil hier minstens 4 seizoenen blijven en bewijzen dat Anderlecht modern voetbal kan brengen, met resultaten.”



Draaien aan het Rad is dezer dagen weer in. Anderlecht geeft een nieuwe wending aan de sportieve toekomst. Frank Vercauteren verlaat de club en Vincent Kompany is dan eindelijk en officieel de enige nieuwe hoofdcoach. Hij is sinds vrijdag ingeschreven in de Pro Licence-opvolging, en licentiemanager Nils Van Branteghem verzekert de club dat zoiets voldoende is om te fungeren als T1.

Kompany stopt per direct als actief voetballer. Hij bracht vorige week al bondscoach Roberto Martínez op de hoogte. Kompany verzamelde 89 caps. De koerswending is het gevolg van de misverstanden en strubbelingen als het ging om de functie en de taken van respectievelijk Kompany en Vercauteren. Later op de dag geeft Anderlecht een persconferentie.

“Het nummer vier is gedaan. Ik begin aan een nieuw hoofdstuk. Het was het moment voor mij", zegt Kompany in een video die Anderlecht zonet verspreidde. “Ik denk dat we allemaal een beetje verrast zijn door de timing, maar dat we ook allemaal wisten dat dit het doel was. Voor mezelf ben ik redelijk snel tot de conclusie gekomen dat ik moest stoppen. Voor mij is het project-Anderlecht belangrijker dan het individu Kompany.”

Dit is volgens mij de plaats waar ik het meeste zal bijdragen. Elke week, in goede en in slechte tijden Vincent Kompany

“Ik mijn hoofd is dit ook een bevrijding. Ik heb geen spijt. Niks. Gewoon pure ambitie, goesting en enthousiasme”, gaat Kompany voort. “Ik heb een knop omgedraaid, omdat ik weet dat ik helder moet zijn. Dit is volgens mij de plaats waar ik het meeste zal bijdragen. Elke week, in goede en in slechte tijden.”

Kompany schetst ook even zijn voornaamste doelen. “Winnen. Met mooi voetbal. Talent kunnen omvormen in kwaliteit. Het beste halen uit elke training, elke dag. Ik heb zóveel energie. Ik kan niet geblesseerd raken. (lacht) Ik kan één ding zeggen: ik heb goed geluisterd, goed gekeken en ik denk dat Frankie (Vercauteren, red.) mij op elke mogelijke manier heeft ondersteund. Hij is iemand op wie ik geweldig heb kunnen rekenen.”

You paved the way for so many of us! I’ll miss you brother:purple_heart:🤍 good luck :fist::skin-tone-6:@VincentKompany #VinceTheGreat pic.twitter.com/vSAHDmpdYA R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link

Pioneer! Thanks for everything, skipper. 💪🇧🇪 #MerciVince pic.twitter.com/A2clTjzka3 Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

