Vincent Kompany op trainingsveld

30 juli 2020

Terwijl bij Nantes, de oefenpartner van vorig weekend, nog acht positieve coronatests uit de bus kwamen, testte iedereen bij Anderlecht voorlopig negatief. RSCA trainde opnieuw in het nationaal oefencentrum in Tubeke, waar het nog de hele week een stage afwerkt. Ook Vincent Kompany (adductoren) verscheen op het veld, maar trainen deed hij niet. Kompany hield het bij instructies, behoudens uitstel komt de competitiestart te vroeg voor hem. Ognjen Vranjes trainde wel gewoon. AEK Athene wil de verdediger nog altijd overnemen van Anderlecht, maar er is nog geen sprake van een akkoord.