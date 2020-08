Vincent Kompany officieel voorgesteld als trainer van Anderlecht: “De club zal na mijn passage beter af zijn dan ervoor” MXG

17 augustus 2020

17u19 12 Anderlecht Met de glimlach, eens het mondmasker weg was. Vincent Kompany was zichtbaar blij, opgelucht ook. ‘The word is out’. Hij is nu officieel trainer van RSC Anderlecht, voor vier jaar. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat het project mijn prioriteit is.”



“Ga ik solo, of beantwoord ik de vragen?”, vroeg-ie nog weifelend aan z'n perschef. Kompany raakt er maar beter aan gewend, aan de wekelijkse persconferenties die hij vanaf nu zal moeten geven. Nu nog aan de zijde van zijn CEO Karel Van Eetvelt, vanaf komend weekend alleen. Kompany hakte de knoop zelf door. Gedaan met voetballen, gedaan met blessures, gedaan met trainer zijn in de schaduw van Frank Vercauteren. Het is nu aan hem.

De timing hebben we samen besloten als zijnde de beste. Vincent Kompany

Kompany begon over z’n voetbalpensioen als speler. “Dit is het begin van een nieuwe fase in mijn carrière. Het avontuur begon toen ik op mijn 17de hier debuteerde in het eerste elftal. 17 jaar later eindigt dat. Ook bij de Rode Duivels beëindig ik een fantastische periode, met als hoogtepunt de derde plek op het WK van twee jaar geleden. Ik heb moeite gehad, ik heb afgezien, maar op 34-jarige leeftijd zeg ik: het is genoeg geweest. Ik heb mijn familie geëerd met mijn carrière. Nu is het tijd om een nieuwe stap te zetten.”

Ziel en identiteit

Het trainer zijn dan. “Het is vrij simpel. Ik heb op een fantastische wijze afscheid genomen van Manchester City om hier naar Anderlecht te komen. Ik ben hier gekomen met de wetenschap dat de club in een moeilijke fase zat. Ik wist dat het niet zou opgelost kon raken met hier en daar een overwinning. Mijn bedoeling was om hierheen te komen en een ziel, een identiteit en ook resultaten mee te brengen. Alleen dat laatste is niet voldoende. Hier bij Anderlecht moet je spreken over de titel. Alle supporters kennen de huidige context, maar ik wil de ambities niet lager leggen. Ze zijn veeleisend, en dat is hun goed recht. We willen een titel, als het niet dit jaar is dan het jaar erna.”

Frank (Vercauteren) blijft niet betrokken bij de club. Karel Van Eetvelt

“Ik ben heel snel tot de conclusie gekomen dat mijn prioriteit het project was, belangrijker dan mijn carrière of een EK met de Rode Duivels... Ik wil vooraan staan met de ploeg. Geen blessures meer. Ik wil elke week het voetbal spelen dat ik voor ogen heb. Ik wil hier niet met een half been in staan. Ik ben blij dat ik nu duidelijkheid kan creëren”, ging Kompany verder.

Over Frank Vercauteren repte Kompany opvallend weinig. Alleen wanneer er een vraag over de nu ex-trainer van paars-wit kwam ging hij er even op in. Even. “De samenwerking was goed. Frank is een rode draad geweest in mijn carrière. Ik ben begonnen met hem toen ik 17 was, hij was heel begaan met de jonge spelers. Hij is mijn trainer geweest bij Anderlecht en de Rode Duivels. Ik heb regelmatig contact gehad met hem tijdens mijn loopbaan. En nu heb ik met hem samengewerkt in een fase van mijn carrière waar ik nog moet leren.”

“De timing hebben we samen besloten als zijnde de beste.”

Meer niet.

Niet door blessures

Voor de rest gaf Kompany nog mee dat het niet door de vele blessures was. “Dit is ook een donkere fase geweest voor mij. Als kapitein heb je altijd een grote invloed, maar die invloed verlies je compleet op matchdagen. Dan vraag je je af wat de prioriteit is. Naar de spelers toe vond ik het heel belangrijk. Je zit niet in hetzelfde gevecht als je niet kunt meespelen. En dat was voor mij een belangrijk gegeven.”

Vertrouwen heeft Kompany te koop. Hij straalt een ongeëvenaarde zelfverzekerdheid uit. “De club zal een identiteit hebben na mij die beter is dan dat ze was voor mij. Ik ben zeker dat de trainer na mij niet verdedigend in een 3-5-2 zal spelen. De club zal door mij hoe dan ook beter geworden zijn.”

Toch nog snel iets over Vercauteren. “Frank blijft niet betrokken bij de club”, antwoordde Van Eetvelt schichtig op een eindvraag.

Beide heren schoven de stoel achteruit en verlieten de persruimte.

Kompany staat dit weekend voor het eerst langs de lijn voor Anderlecht-Moeskroen. Afspraak zondag om 18u15.

“Ga ik solo?” Vanaf nu wel, Vincent.

