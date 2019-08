Vincent Kompany na opdoffers voor Anderlecht: “Geen resultaten, dus geen excuses” AB

24 augustus 2019

08u08

Bron: Twitter, Belga 8 Anderlecht Vincent Kompany (33) reageerde kort via Twitter op de nieuwe opdoffer(s) voor paars-wit. Anderlecht verloor gisteren op het veld van Racing Genk met 1-0, Kompany viel geblesseerd uit.

“Wij geloven niet in de hype, wij geloven niet in drama. Wel in het proces”, klinkt het bij de speler-manager van Anderlecht. “We blijven goed voetbal brengen met een jonge, maar getalenteerde ploeg. Maar, geen resultaten, dus geen excuses. We kunnen niets anders doen dan hard blijven werken. We hebben vertrouwen in de jeugd.”

Kompany moest het terrein een kwartier voor tijd geblesseerd verlaten. Over de aard van de blessure is nog niet veel duidelijk. Zijn deelname aan de toppers tegen Standard (01/09), Antwerp (15/09) en Club Brugge (21/09) staan alvast op de helling, net als zijn eigen afscheidsmatch bij Manchester City (11/09) en de interlands van de Rode Duivels tegen San Marino (06/09) en Schotland (09/09). “Het is te vroeg om te zeggen hoe lang Kompany out zal zijn”, zegt coach Simon Davies. “Het ziet ernaar uit dat we hem minstens één of twee matchen zullen moeten missen. Pas na een grondig onderzoek weten we meer.”

We don’t believe the hype, we don’t believe the drama. We believe in the process. We continuously produce good football, with a very (!) young but talented squad. However, no results, so no excuses. Now there’s nothing else to do but work even harder. #InYouthWeTrust pic.twitter.com/etSiqJeJVf Vincent Kompany(@ VincentKompany) link