Vincent Kompany in aanloop naar de wedstrijd tegen Oostende: "We staan op een kantelpunt"

26 augustus 2020

15u40 3 Anderlecht 5 op 9. Andere topploegen hebben een slechtere start genomen dan Anderlecht, dat wel een makkelijk programma heeft. Vincent Kompany erkent dat dit het moment is om punten te pakken. Te beginnen met vrijdag, tegen KV Oostende. “We staan op een kantelpunt”, sprak Kompany.

KVO, Cercle, Waasland-Beveren en Eupen. Dat zijn de volgende opdrachten voor paars-wit. De kloof met leiders Charleroi en Beerschot is op dit moment vier punten. Met de titelplay-off van vier in het achterhoofd, laat RSCA best niet te veel liggen de komende weken. “We willen elke wedstrijd winnen. Dan zal de situatie (in de stand) er iets rooskleuriger uitzien. Nu zitten wat op een kantelmoment, wat tussen twee vuren”, aldus Kompany zonet tijdens zijn persconferentie. “Maar ik wil deze ploeg vooral op een bepaalde manier laten voetballen. En ik ben ervan overtuigd dat die manier de beste is om tot resultaten te leiden. Daar wijken we dus niet van af.”

Kompany was niet ontevreden over de match tegen Moeskroen (1-1), zo zei hij ook. “We hebben veel dingen heel goed gedaan. Die late gelijkmaker heeft niet veel veranderd aan mijn analyse. Tot diep in het slot hebben we veel goed gedaan, maar in de zone van de waarheid misten we frisheid. Voorin mogen mijn spelers risico’s nemen, ze moeten dat zelfs doen. De late tegengoals hebben we deze week besproken. Ik heb de spelers beelden getoond, we hebben het uitgebreid besproken. Dit maakt deel uit van het leerproces van de jongeren.”

KVO kent geen makkelijke start, maar Kompany is wel vol lof over de Kustboys. “Hun Duitse trainer laat zijn ploeg op een leuke manier voetballen. Met hoge pressing, zelfs als de keeper de bal heeft. Spectaculair. ‘t Is een totaal andere benadering dan Moeskroen, dat met een laag blok speelt. Pas op: ook daar heb ik respect voor, want ook die manier van spelen moet heel intensief voorbereid worden.”

Kompany kan nog steeds rekenen op een nagenoeg fitte kern, al waart er wel een virusje rond binnen de selectie van paars-wit. Een paar spelers zijn ziek. Michel Vlap is één van hen, maar “om tactische redenen” wilde Kompany nog niet te fel in zijn kaarten laten kijken. “De kans bestaat dat ze fit geraken voor vrijdag, maar het wordt afwachten. Gelukkig hebben we wel wat opties. Bijna alle spelers hebben de voorbereiding kunnen spelen.”

