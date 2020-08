Vincent Kompany: “Ik ben niet onschendbaar. Ik weet in welke functie ik terechtkom en wat de verwachtingen zijn” JBE/XC

17 augustus 2020

19u01 2 Anderlecht Vincent Kompany stopt met voetballen en wordt voltijds trainer bij RSC Anderlecht. “Ik was bereid om verder te gaan als speler, maar deze groep had helderheid nodig”, klonk het in een interview met VTM Nieuws.



Waarom kiest Kompany er nú voor om hoofdcoach te worden? “Ik had het gevoel dat dit hetgeen was wat de ploeg nodig heeft. Ik heb een prachtige carrière als speler achter de rug. Ik ben daar heel dankbaar voor. Ik heb wel moeten afzien, echt waar”, vertelde Kompany. “Ik was bereid om verder te gaan als speler, aangezien het EK eraan komt. Ik had zelfs het gevoel dat ik nog langer door kon. Maar ik wilde helderheid creëren voor de spelers en de supporters. Het is tijd om mijn trainerscarrière te beginnen. En om met alle macht vanaf de zijlijn achter deze ploeg te staan.”

Kompany krijgt wel geen afscheid op het veld. “Jammer? Ça va, ze. In Manchester hebben 57.000 fans afscheid genomen. In België ben ik nog actief, ik wil gewoon succesvol zijn met Anderlecht. Ik zal ook op het juiste moment eens passeren bij de nationale ploeg, ik heb 17 fenomenale jaren meegemaakt met de Rode Duivels.”

Ik garandeer u dat we heel diep zaten. Veel dieper dan de mensen denken.” Vincent Kompany

Het is een nobel idee dat Kompany zijn voetbalcarrière opzij zet voor de club. “Ik voelde me nog competitief. Het toont aan hoe ik in dit project zit. Bloed, zweet en tranen. Mijn ziel. Alles wat ik heb, steekt erin. Dit project verdient dat. Dit is een nieuw startpunt voor iedereen. Ik denk dat we daar prioriteit aan moesten geven.”

Frank Vercauteren verlaat daardoor de club. “Ik heb veel respect voor hem, ik ben Franky dankbaar. Hij is een trainer met ervaring en persoonlijkheid”, aldus Kompany. “Hij kwam op een heel moeilijk moment bij de club. Uiteindelijk heeft hij de club ook verder geholpen. Maar voor mij was het duidelijk dat het voor de spelers helder moest zijn. Ik denk dat Franky dezelfde mening heeft. Het was een kwestie van de fakkel door te geven. Dat wisten we, al is de timing scherper dan verwacht. Nu is het moment. Ik voel dat ik er klaar voor ben.”

Het is belangrijk dat de trainer na mij niet met een 5-2-3-opstelling speelt, met lange ballen en enkel kopduels.” Vincent Kompany

“Of het moeilijk was om dat tegen Vercauteren te zeggen? We hebben het samen besproken. In het begin lagen alle opties open, het ging over wat het beste was voor de groep. De conclusie was dat mijn rol aan de zijlijn belangrijker is dan mijn rol als speler.”

Kompany is naar eigen zeggen niet onschendbaar. “Dat is niemand. Ik weet in welke functie ik terechtkom en wat de verwachtingen zijn. Mijn missie is dat Anderlecht na mijn passage beter is. Ik garandeer u dat we heel diep zaten. Veel dieper dan de mensen denken. Nu zijn we aan een opmars bezig. Niet alleen op het veld, maar ook ernaast. Deze groep mensen werkt dag en nacht, met een moderne visie op het voetbal. Wat voor ons belangrijk is, is dat de trainer na mij niet met een 5-2-3-opstelling speelt, met lange ballen en enkel kopduels. Anderlecht moet voetbal op mat brengen. En dat gaan we brengen, hoe dan ook. Hopelijk gaan we nu zo snel mogelijk resultaten boeken.”

