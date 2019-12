Vincent Kompany heeft nieuwe hamstringblessure: “Vrijdag of zaterdag kijken wat het precies is” DMM/KTH

05 december 2019

22u07 6 Anderlecht Vincent Kompany heeft opnieuw een hamstringblessure opgelopen. De kapitein van Anderlecht verliet na 48 minuten in het bekerduel met Moeskroen het veld. Hoe erg het nu is, valt nog af te wachten. Zijn been werd wel meteen stevig ingepakt op de bank.

Eén match en 48 minuten. Zolang heeft het wederoptreden van kapitein Vincent Kompany bij Anderlecht geduurd. De verdediger speelde vorig weekend voor het eerst weer 90 minuten voor Anderlecht. Tegen Moeskroen stond Kompany opnieuw in de basis, maar na 48 minuten in de bekermatch zat z’n partij er op.

Twee minuten na de start van de tweede helft trok Kompany abrupt z’n aanvoerdersband naar beneden. Na kort overleg met de bank gaf de Rode Duivel het kleinood door aan Philippe Sandler. Een korte tik op de schouder van Frank Vercauteren later zat z'n wedstrijd erop. Kompany verdween naar de bank en kreeg er een indrukwekkend verband aangemeten.

Aangezien het opnieuw om een blessure aan de rechterbil gaat, zou het kunnen dat Kompany hervallen is in zijn oude kwetsuur. Die blessure liep hij op in de bekermatch tegen Beerschot - nota bene zijn rentree nadat hij vier weken ervoor een scheurtje in de hamstrings had opgelopen in Genk.

VIDEO: Vercauteren: “Blessure kwam onverwacht”

Anderlecht-trainer Frank Vercauteren bevestigde na de match nog eens dat het om een hamstringblessure gaat bij Kompany. “Ja, het is een spierprobleem. Een beetje onverwacht, want hij had aan de rust nog niet geklaagd. In het begin van de tweede helft is er dan iets misgelopen. We wisten dat dit kon gebeuren, maar dat kan met iedereen. We zullen morgen of overmorgen moeten zien wat het juist is. De eerste 24 uur is dat moeilijk te bepalen.”

Kompany: vijf jaar vallen en hervallen

In elk geval opnieuw een dikke streep door de rekening van Kompany. In acht wedstrijden voor Anderlecht viel hij drie keer geblesseerd uit. Hieronder nog eens zijn blessuregeschiedenis van de voorbije vijf jaar.

13 december 2014

De terugkeer na een hamstringletsel duurt 77 minuten. Tegen Leicester loopt hij een nieuwe hamstringblessure op.

26 december 2015

Zijn comeback na een kuitletsel duurt amper 9 minuten tegen Sunderland.

19 april 2016

Tegen Newcastle keert hij na een maand aan de zijlijn terug. Hij maakt de 90 minuten vol, maar heeft zich opnieuw licht aan de kuit geblesseerd.

21 september 2016

Tegen Swansea lijkt hij probleemloos 90 minuten te doorstaan, tot hij in de laatste minuut op de poep gaat zitten. Weer een maand out.

9 november 2016

Twee weken nadat hij in de rust van Man United-Man City aan de kant was gebleven met een liesprobleem, stemt Guardiola ermee in dat hij zijn wederoptreden mag maken bij de Rode Duivels tegen Nederland. Kompany haalt het wedstrijdblad, maar niet de aftrap. Ergens tussen opwarming en toilet haakt hij af met een contractuur.

12 november 2016

Na drie weken blessureleed draaft Kompany tegen Crystal Palace weer op. Een ongelukkige botsing met doelman Claudio Bravo maakt na een half uur een eind aan zijn wedstrijd. Scheurtje op in een knieligament, zes weken out.

28 januari 2017

Schijnbaar probleemloos maakt Kompany zijn comeback op de plek waar anderhalve maand eerder het noodlot toesloeg, Crystal Palace. In de weken erna komt hij niet meer van de bank en blesseert hij zich opnieuw. Zonder een minuut te spelen.

25 september 2019

Vier weken nadat hij op Genk een scheurtje in de hamstrings opliep, duurt de comeback van Kompany op het Kiel geen halfuur. Opnieuw dezelfde blessure. (KTH)