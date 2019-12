Vincent Kompany drukt nogmaals geloof in ‘het project’ uit: “Als het nu even pijn doet, dan doet het maar pijn” ABD

22 december 2019

22u26

Bron: Play Sports 2 Anderlecht Hij sprak. Vincent Kompany gaf na de zege tegen RC Genk een interview bij Play Sports. De speler-manager van Anderlecht drukte nogmaals zijn geloof in ‘het project’ uit. “Als het nu even pijn doet, dan doet het maar pijn.”

“Wij hebben een jonge ploeg, die goede en mindere momenten kent”, vertelde Kompany, die nog even terugkwam op de bekeruitschakeling tegen Club Brugge. “We kunnen spreken over de club, maar de ploég van Club Brugge is ook gewoon de sterkste van heel de Belgische competitie met ervaren jongens. Maar nu speelden we tegen een ploeg waartegen we konden verliezen of winnen. Ik ben blij met de prestatie van mijn team. We zetten hoog druk en hebben goed gespeeld. En dat na de zware bekermatch van afgelopen donderdag. Kijk, ik zag dat AC Milan verloor met 5-0 van Atalanta. Ook Man United leed een 2-0 nederlaag tegen Watford. United staat op twee punten boven de twaalfde plaats. Wat ik hiermee wil zeggen is dat geen enkele club te groot is om te falen. Die ploegen zitten al vijf à zes jaar in het vagevuur. Wij moeten onze visie doortrekken. Dat is het belangrijkste. En aan alle jonge gasten zoals Kana wil ik zeggen: chapeau. Wij hebben ons project. Dat gaan we blijven uitvoeren. That’s it.”

Middenmoter

“Onze gemiddelde leeftijd was 20 jaar. De gemiddelde leeftijd van de A-ploeg lag vorig weekend lager dan dat van het beloftenteam. Iedereen heeft zijn visie over wat Anderlecht moet doen. Wat wij moeten doen, is deze lijn doortrekken. Als wij dit voetbal kunnen blijven brengen gedurende 90 minuten, dan komen we er wel. En als het nu even pijn doet, dan doet het maar pijn.”

“Ook vandaag hebben we momenten gehad om het sneller volledig af te maken. Maar ik verwijt niemand iets. Alleen vraag ik morgen opnieuw aan iedereen om weer gefocust te zijn. Wat Franky (Vercauteren, red.) ook altijd zegt: onze motivatie stijgt alleen maar. We gaan blijven gaan. Het is niet omdat we in het midden van het klassement staan, dat we ons moeten gedragen als een middenmoter. We moeten de lat heel hoog leggen. En dat doen we. Het is een kwestie van tijd.”

Chadli: “Blij voor Vlap”

Nacer Chadli speelde een sterke partij tegen Genk en zag “een goed Anderlecht”. “Met de bal hebben we veel kansen gecreëerd en we hadden meer kunnen scoren. Dit was zeer positief. Zowel offensief en defensief waren we goed. Bij rust was er nog niet gescoord, maar we wisten dat we gewoon op ons elan van de eerste helft moesten verder doen. Dan zou het doelpunt wel komen.”

En dat kwam er ook, via Michel Vlap. “Ik ben heel blij voor hem”, aldus Chadli. “Hij verdient dit na enkele moeilijke maanden. Hij past zich alsmaar beter aan. Ik ben fier op hem.”

Anderlecht dwong een pak kansen af tegen Genk. “Onze tactiek was goed, we maakten veel ruimte voor onszelf. Ons plan werkte. We doen een goede zaak in het klassement. Nu wacht de lastige uitmatch tegen Antwerp.”