Vincent Kompany beantwoordt vragen van Anderlecht-supporters: “Laten we zien wie laatst lacht” ABD

23 januari 2020

17u04

Bron: Facebook Anderlecht 6 Anderlecht Vincent Kompany heeft op de Facebookpagina van Anderlecht vragen van de fans beantwoord. De speler-manager geeft aan dat hij zich “geen zorgen” maakt. Sterker zelfs: “Mijn geloof in het proces is alleen maar toegenomen. De kritiek gebruiken we als extra motivatie.”

“De ambitie is nog altijd groot”, aldus Kompany. “We willen altijd winnen. We zitten in een periode waarin we veel progressie moeten maken. Deze ploeg is jong én ‘Anderlechtois’. Dat betekent dat onze ambitie niet verandert. We hopen we dat we er zullen komen.”

En hoe het zit met de versterkingen? Anderlecht is vooral op zoek naar een spits. Maar door de huidige financiële situatie lijken kwalitatief sterke inkomende transfers een moeilijke zaak. “De bedoeling is altijd om de groep te versterken. Maar we zijn afhankelijk van onze financiële positie. Het is geen geheim dat we nu ruimte moeten creëren en zien dat we het op een slimme manier aanpakken. We mogen de fouten van het verleden niet meer maken. We moeten de jongens zich laten ontwikkelen. Qua transfers zal het afhangen van onze financiën daadkracht. En vandaag is dat niet voldoende om ultra-ambitieus te zijn in deze transferperiode. Maar misschien komen de beste transfers wel uit onze eigen kern.”

Opkuiswerk

Anderlecht staat pas negende in de Jupiler Pro League op zeven punten van de top zes. Had Kompany verwacht dat het zo zou tegenvallen qua resultaten? “Toen ik begon aan dit verhaal, had ik rekening gehouden met alle scenario’s. We hadden opkuiswerk - de kern bestond uit 58 spelers - en ik had al lang niet meer in deze competitie gespeeld. Ik kende de spelers ook niet allemaal. We wilden zo snel mogelijk duidelijk maken wie wel en niet bij Anderlecht hoorde. Dat is moeilijker gebleken dan eerst gedacht. Uiteindelijk betaal je altijd leergeld. Dat was een keuze die we moesten maken. Een keuze tussen de waarde laten stijgen van de jonge gasten - zowel sportief als financieel - of de oudere garde weer inschakelen met de wetenschap dat we ons voetbal niet zouden kunnen spelen of financieel er niet beter zouden uitkomen.”

We gaan de strijd aan met wie dan ook. We zijn klaar om het tij te doen keren. Vincent Kompany

Kritiek

Anderlecht kreeg, mede door de slechte resultaten, al een heel wat kritiek te verduren. “Ach, mijn geloof in het proces is alleen maar toegenomen. De kritiek gebruiken we als extra motivatie.Wij tegen de rest. We gaan de strijd aan met wie dan ook. We zijn klaar om het tij te doen keren. Kijk, wij worden niet beïnvloed met wat de buitenwereld zegt, maar als er iets doorsijpelt, verhoogt dat de motivatie.”

“We willen uit deze periode geraken met een sterker Anderlecht. Tonen dat ze ons niet klein krijgen. Laten we zien wie laatst lacht”