Vijf Europese bekers, 20 landstitels, maar ook omkoopaffaire en zwart geld: komt er na 47 jaar een einde aan de Vanden Stock-dynastie bij Anderlecht? Hans Op de Beeck

13u05 0 PN Constant Vanden Stock bij de viering van zijn 90ste verjaardag met zoon Roger. Anderlecht Anderlecht, dat staat haast synoniem met de familie Vanden Stock. In 1971 kwam Constant aan het hoofd van de Brusselse trots, in 1996 werd hij opgevolgd door zijn zoon Roger. Samen bezorgden ze paars-wit 20 titels, netjes verdeeld onder hun tweeën. Samen met algemeen manager Herman Van Holsbeeck zou Roger (75) nog wel even kunnen aanblijven (zijn voorzittersmandaat loopt tot 2021), maar met het nieuws rond een potentiële overname lijkt er nu toch stilaan een einde te komen aan de Vanden Stock-dynastie in het Astridpark. Een overzicht.

Nadat hij als linksachter voor Anderlecht speelde (hij zag zijn carrière gefnuikt door een tweede beenbreuk) en de club in 1935 mee definitief naar eerste klasse loodste, keerde Constant Vanden Stock in 1969 terug naar het Astridpark. Eerst werd hij in het bestuur opgenomen, nadien kreeg hij de titel van ondervoorzitter. In 1971 nam hij het roer volledig over als vervanger van Albert Roosens. Hij verving Pierre Sinibaldi als trainer door de meer gedisciplineerde Georg Kessler, plukte de 30-jarige Jean Dockx weg bij stadsrivaal Racing White en Rob Rensenbrink ging hij persoonlijk in Brugge halen. Leuke anekdote: Vanden Stock ging in Sint-Michiels op zoek naar de woning van Rensenbrink en vroeg een man in zijn voortuin om aanwijzingen. De man bleek niemand minder dan Raoul Lambert te zijn. Lambert was in de ogen van Vanden Stock een monument van Club Brugge - van een transfer was geen sprake. Lambert duidde de woning van Rensenbrink aan, waarna de Nederlandse linksbuiten Club Brugge inruilde voor Anderlecht. In zijn eerste seizoen als voorzitter veroverde Anderlecht meteen de dubbel.

belga Constant met 'Mister' Michel Verschueren.

De bierbrouwer die van Belle-Vue een wereldberoemd biermerk had gemaakt, zou met Anderlecht naast nationale trofeeën ook Europa veroveren. In 1976 bereikte Anderlecht voor het eerst de finale van de Europacup II. Paars-wit won met 4-2 van West Ham United en werd zo de eerste Belgische club die een Europacup in de wacht kon slepen. Begin jaren 80 haalde Vanden Stock met Michel Verschueren voor het eerst een manager in huis, waarna het Stade Emile Versé gerenoveerd werd en omgedoopt tot het Constant Vanden Stock-stadion. Anderlecht ging hard en won in totaal vijf Europese bekers: twee keer de Europacup II, twee keer de UEFA Super Cup en één keer de UEFA Cup.

belga Constant Vanden Stock-stadion.

Maar er waren ook donkere pagina's: Jean Elst en René Van Aeken, twee Antwerpenaren met een crimineel verleden, kwamen te weten dat Vanden Stock de Spaanse scheidsrechter Guruceta Muro had omgekocht in de halve finale van de Uefa Cup tegen Nottingham Forest in 1984 voor een bedrag van een miljoen Belgische frank (25.000 euro) had toegestopt. Het omkoopschandaal lekte uit in de pers en de Uefa dreigde in te grijpen. Maar omdat de zaak verjaard was, ontsnapte Anderlecht uiteindelijk aan een zware straf. Ook in het onderzoek naar zwart geld van Guy Bellemans gaven Vanden Stock en Verschueren toe dat de club er een zwarte kas op nahield.

reuters Roger en neef Philippe Collin bij de uitvaart van vader Constant.

Nadat Roger Vanden Stock in 1996 zijn vader opvolgde, overleed Constant op 19 april 2008 na een lange ziekte. Europese titels kon Roger Anderlecht niet meer schenken, maar dat kan hem moeilijk verweten worden. Sinds het Bosman-arrest in 1995, dat de macht van de clubs naar de spelers en de makelaars deed verschuiven, is geld koning in het voetbal en telt België niet meer mee. Maar net als vader Constant was hij al goed voor tien Belgische titels, da's één seizoen op twee - terwijl Constant daar een kwarteeuw voor nodig had. Met een elfde titel zou hij dus over zijn illustere vader kunnen springen, al zal Roger het veel belangrijker vinden de club in goede handen over te laten nemen.

PN Roger Vanden Stock met vrouw Kiki op hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Financieel staat de club er immers niet ijzersterk voor, schrijft De Tijd. De omzet (85,6 miljoen) stijgt en er is een kleine winst (1,6 miljoen), maar de club heeft veel schulden (40,5 miljoen) tegenover het eigen vermogen (14,3 miljoen). Dat maakt de financiële buffer vrij laag. Een kapitaalinjectie is dus broodnodig. Op dit moment heeft de familie Vanden Stock - vertegenwoordigd door Roger, zijn beide dochters en neef Phillippe Collin - 62% van de aandelen. AB InBev-topman Alexandre Van Damme, die 2,5% van de aandelen in zijn bezit zou hebben, leek lang de nieuwe sterke man te worden maar blijkt nu toch niet erg geïnteresseerd. Enter de Rus Alsisher Usmanov of -waarschijnlijker- Paul Gheysens met Wouter Vandenhaute in zijn kielzog. Om paars-wit minder afhankelijk te maken van uitgaande transfers, om de aansluiting met de Europese subtop te hervinden en, last but not least, Anderlecht in een nieuw en commercieel interessant stadion te laten spelen.

PN Roger Vanden Stock met manager Herman Van Holsbeeck.