Vier op een rij in het Astridpark: Milic, Musona en Adzic voorgesteld, aankoopoptie Saief gelicht - Spajic trekt naar Rusland Sven Van Londersele

23 mei 2018

12u06 92 Anderlecht Marc Coucke laat er geen gras over groeien. Tijdens de voorstelling van zijn beleidsplan kondigde de voorzitter tegelijk de transfers aan van Antonio Milic, Knowledge Musona (beide KV Oostende) en Luka Adzic (Rode Ster Belgrado). Als kers op de taart werd vermeld dat de aankoopoptie in het contract van Kenny Saief wordt gelicht.

Een grote verrassing zijn de transfers niet. Het hing al een tijdje in de lucht dat Antonio Milic (24) en Knowledge Musona (27) de overstap van KV Oostende naar het Vanden Stockstadion zouden maken. Nu werd het duo ook officieel voorgesteld. De Kroatische verdediger is alvast zeer opgetogen met zijn overstap. "Ik ben heel blij om hier te zijn. Toen ik vernam dat Anderlecht me wou, was ik zeer vereerd. Het is en blijft de grootste club van België. Ik heb hard gewerkt voor deze transfer en wil dan ook bewijzen dat ik het niveau van een topclub aankan", zijn de eerste woorden van Milic als RSCA-speler.

Ook Musona is in de wolken dat hij komend seizoen in het paars en wit zal aantreden. "Voor mij was het belangrijkste voor een club te spelen die een rijke geschiedenis heeft en titels behaalt. Hier kan je het je niet permitteren om wisselvallig te zijn, dat wordt in een topclub elke dag verwacht. Het is een gelukkig toeval dat ik voorzitter Coucke en Luc Devroe opnieuw terugzie", aldus de Zimbabwaanse flankspeler.

Naast het Oostendse duo werd ook het jonge Servische talent Luka Adzic (19) definitief overgenomen van Rode Ster Belgrado. De voorgeschiedenis van zijn landgenoten bij paars-wit speelde een belangrijke rol in zijn keuze. "Ik ken alle Serviërs die bij RSCA gespeeld hebben en ze hebben mij het allerbeste verteld over deze club. Ik heb hier al met Obradovic, Markovic en Spajic gepraat en zij zeiden mij dat het een fantastische club is om door te groeien." Anderlecht was echter lang niet de enige gegadigde om Adzic binnen te halen, maar toch was de keuze van de jongeling snel gemaakt. "Er waren veel topclubs geïnteresseerd, maar als ik kijk naar de rijke historie en alle Serviërs die hier gespeeld hebben en doorgegroeid zijn, is dit de perfecte keuze", besluit de linkervleugel.

Op die linkerflank zal Kenny Saief (24) een van de directe concurrenten van Adzic worden. Paars-wit besloot om de aankoopoptie van 3,7 miljoen euro in zijn contract te lichten en komt dus definitief over van AA Gent. Ook de Amerikaan zelf is tevreden dat hij in het Astridpark kan blijven. "Het is een plezier om voor deze club te spelen en sta te popelen om aan het volgende seizoen te beginnen."

Spajic naar Krasnodar

De makeover van Anderlecht heeft ook voor een eerste uitgaande transfer gezorgd. Uros Spajic (25) trekt na twee seizoenen de deur van het Constant Vanden Stockstadion achter zich dicht om bij het Russische Krasnodar aan de slag te gaan. De Serviër arriveerde in de zomer van 2016 vanuit Toulouse in het Astridpark en groeide er aan de zijde van Kara Mbodj uit tot een echte sterkhouder. Hij speelde in totaal 75 wedstrijden in de hoofdstad. Paars-wit maakte het nieuws zelf bekend via Twitter. Hoeveel er met de transfer gemoeid is, is nog onbekend.

Spajic zal binnenkort misschien al kunnen acclimatiseren in Rusland, want de centrale verdediger zit in de Servische voorselectie voor het WK.

Uros Spajic verlaat Paars-Wit voor het Russische Krasnodar (https://t.co/0VlpVZ8k9c). Bedankt voor alles en veel succes, Uros! 💪 @Uros5Spajic quitte le #RSCA pour le club russe de Krasnodar (https://t.co/cRP6zeZVCE). Merci pour tout et bonne chance Uros! 💜 pic.twitter.com/xZkPEEUyMW RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link