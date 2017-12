VIDEO - Vanhaezebrouck: "Ik ben beschaamd als coach en zeker als coach van Anderlecht" Mathieu Goedefroy

Bron: Eigen berichtgeving 451 Anderlecht Na de 5-0-pandoering tegen Club Brugge had Anderlechtcoach Hein Vanhaezebrouck weinig om vrolijk over te zijn. "Goedemiddag kan ik niet zeggen, maar ik zal het maar zeggen uit beleefdheid”, opende hij zijn sombere betoog in de perszaal van Jan Breydel. "Club speelde meer als een kampioen dan wij."

“Dit was het ergste wat ik ooit meegemaakt heb op Club Brugge", aldus Vanhaezebrouck, toen hem gevraagd werd naar zijn analyse van de wedstrijd. "Als ik alle matchen binnen beschouwing neem die ik hier met al mijn ploegen ooit ben komen spelen... Dan ben ik toch beschaamd als coach, en zeker als coach van Anderlecht. Een grote ploeg, een groot instituut… Als je hier dan zo komt spelen, dan heb je na afloop weinig recht tot spreken.”

Later op de persconferentie gooide Vanhaezebrouck nog met bloemetjes naar zijn collega Ivan Leko. “Club speelde vandaag als een kampioen", aldus de geslagen trainer van paars-wit. "Met veel lef, achterin man op man gespeeld, gedurfd, vooruitvoetballend met veel risico’s en veel beweging… Ik weet waarover ik spreek, want ik ken dat soort voetbal maar al te goed. Wij hebben daar veel te weinig tegenover gesteld. Zelfs in de eerste helft - toen we Club nog min of meer onder controle hadden - waren ze veel meer een kampioen dan Anderlecht.” Woorden die in Brussel ongetwijfeld hard aankomen.

