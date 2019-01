VIDEO. Nieuwe trainer van Anderlecht "zal spelers op stage leren kennen", want hij kent er maar 1 persoonlijk DVDA

07 januari 2019

15u35

Fred Rutten werd officieel voorgesteld als nieuwe coach van Anderlecht. De eerste focus van de 56-jarige trainer: resultaten neerzetten. “Er is voldoende potentieel, we moeten zo snel mogelijk opnieuw aan het front verschijnen”, zei hij eerder vandaag. Maar eerst moet de trainer zijn spelers leren kennen, want hij kent voorlopig enkel aanvaller Zakaria Bakkali persoonlijk. De kennismaking staat in Spanje gepland, want de kersverse trainer is onmiddellijk met zijn team op winterstage vertrokken. Dat de trainer geen Frans spreekt, zal volgens hem geen gevolgen hebben voor de communicatie.