VIDEO. Nasri voorgesteld bij Anderlecht: “Mijn rol hier wordt nieuw voor mij” TLB

09 juli 2019

13u19 0 Anderlecht Vincent Kompany toverde eind vorige week een wit konijn uit zijn hoed. Samir Nasri, ex-ploegmaat van Kompany bij Manchester City, zette verrassend zijn krabbel bij paars-wit. De 32-jarige Fransman werd zonet officieel voorgesteld. “Ik zal één van de meer ervaren spelers van de groep zijn. Die rol wordt nieuw voor mij. Maar met de ervaring die ik heb opgedaan bij clubs als Arsenal en manchester City moet dat wel lukken.”

Frank Arnesen, technisch directeur van paars-wit, toonde zich opgetogen met de transfer van Nasri. Maar de Deen gaf wel toe dat de pluimen vooral op de hoed van Vincent Kompany moeten worden gestoken. “Zonder hem was deze transfer natuurlijk niet gebeurd”, aldus Arnesen. “Nasri heeft in dezelfde landen als Kompany gespeeld en zou normaal geen speler zijn die op onze lijstjes staat. Maar we hebben hem dus toch kunnen overtuigen. We zullen een jonge ploeg hebben, maar in de as wel ervaren mannen als Kompany en nu ook Nasri. Dat is belangrijk.”

Welke rol ik voor mezelf zie? Dat zal afhangen van het systeem. Waarschijnlijk zal het een rol op het middenveld worden Samir Nasri

Ook Nasri erkende de rol van Kompany bij zijn transfer. “We hadden een goede band bij City”, aldus de Fransman. “Hij was er natuurlijk al even toen ik arriveerde en het hielp wel dat we dezelfde taal spreken. Vincent belde me om zijn plannen met Anderlecht voor te stellen en me te vragen om met hem nee naar Anderlecht te gaan. Ik had ook andere opties, maar wilde in Europa blijven. Ook voor mijn familie was dat de beste optie. Het sportieve project en het feit dat ik daarbij met een vriend kan samenwerken hebben de doorslag gegeven.”

Nasri hoopt topfit te zijn tegen de eerste competitiematch, die Anderlecht op 28 juli speelt tegen KV Oostende. “Ik heb een moeilijk seizoen achter de rug, onder meer door een lastige blessure”, geeft Nasri toe. “Ik zal daarom een persoonlijk programma volgen, ook om blessures te vermijden. Welke rol ik voor mezelf zie? Dat zal afhangen van het systeem. Waarschijnlijk zal het een rol op het middenveld worden, welke dat wordt zullen we wel zien. Eerst wil ik fit worden.”

