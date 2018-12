VIDEO. Michel Verschueren: “Moeilijke periode, maar Anderlecht nog niet afschrijven” Daimy Van den Eede

24 december 2018

19u50

Bron: VTM NIEUWS 0

“Anderlecht blijft Anderlecht, maar momenteel gaan we door een moeilijke periode. Dat wil nog niet zeggen dat je de club moet afschrijven.” Dat zegt voormalig Anderlecht-eigenaar Michel ‘Mister Michel’ Verschueren in een exclusief interview met VTM NIEUWS-journalist Peter Morren. De voetbalclub zit momenteel in slechte papieren en incasseert het ene verlies na het andere. Toch blijft Verschueren hoopvol. “Ik ben er zeker van dat we hier uitgeraken”, zegt hij.