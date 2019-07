VIDEO. Kompany aan de basis van eerste tegengoals, Anderlecht zwaar onderuit in oefenpot tegen Ajax Redactie

06 juli 2019

16u03 86 Anderlecht Vincent Kompany heeft zijn terugkeer op het veld voor Anderlecht niet kunnen vieren met een overwinning. De speler-manager en zijn manschappen verloren van Nederlands kampioen Ajax met 5-2. De eerste twee tegengoals kwamen er na foutjes van Kompany.

De wedstrijd vond plaats achter gesloten deuren, op het oefencentrum De Toekomst van de Amsterdammers. Naast Kompany was er ook een eerste basisplaats voor de Nederlandse aanwinst Michel Vlap. De Fransman Samir Nasri, die gisteren werd voorgesteld, zat nog niet in de selectie. Vorige week zaterdag maakte Kompany al zijn debuut als coach op het veld van SV Oudenaarde, nu dus als speler.

Ajax kwam via Dani de Wit snel op een 2-0-voorsprong nadat Kompany niet scherp genoeg verdedigde. Sidney Sam, die best een goede partij speelde, schoot de aansluitingstreffer tegen de netten. Maar de Amsterdammers konden hun voorsprong verder uitdiepen. Pierie, Jensen en Huntelaar zetten de 5-1 na een uur op het bord. Kara Mbodj kon nog milderen tot 5-2.

Friendly AFC Ajax 5-2 #RSCA @ FULL TIME ⚽️ Goals: 25' & 27' Dani de Wit (2-0), 45' Sidney Sam (2-1), 48' Kik Pierie (3-1), 55' Victor Jensen (4-1), 61' Klaas Jan Huntelaar (5-1) & 67' Kara Mbodji (5-2)

Kompany twee keer in de fout

Anderlecht slikte al snel in de wedstrijd twee tegendoelpunten na knappe Amsterdamse aanvallen. Tot onvrede van speler-manager Vincent Kompany, die twee keer net niet doortastend genoeg was in zijn tussenkomsten. Bekijk de doelpunten hieronder.

Traoré --> De Wit --> 🎯

En dat is ✌️ voor Dani!