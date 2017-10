VIDEO: Hein tegen onze videoman: "Media hebben grote invloed op trainerswissels" Mathieu Goedefroy

18u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rv Hein Vanhaezebrouck tijdens zijn persbabbel.

Hein Vanhaezebrouck gaf vanavond op Neerpede zijn traditionele persconferentie, een dag voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Onze videoman wilde wel eens weten wat de Anderlechtcoach vindt van de vele trainersontslagen dit seizoen. Zes al, na elf speeldagen: een record in ons land. "Er zijn ook landen waar niét geroepen wordt om een trainersontslag hoor", aldus Hein. "Geloof me maar. Als de media veel druk legt op de trainers, zijn er nu eenmaal besturen die daarvoor plooien. De media heeft veel invloed in België."