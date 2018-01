VIDEO: Hein tegen onze Anderlechtwatcher: "Die goal van Teo had jij ook gemaakt" Mathieu Goedefroy

24 januari 2018

Hij kan weer scoren, Lukasz Teodorczyk. Tegen Waasland-Beveren tikte de Pool voor rust de belangrijke 1-1 tegen de touwen, nadat doelman Roef een vrije trap van Trebel had moeten lossen. Teo's eerste goal sinds 13 oktober. Toch was coach Hein Vanhaezebrouck na afloop niet onder de indruk van zijn spits. "Ik ken jouw voetbalkwaliteiten niet, maar die had jij toch ook gemaakt?", klonk het tegenover onze Anderlechtwatcher.