VIDEO: Hein moet kiezen tussen Beric en Harbaoui: "Teo blijft degene met het grootste potentieel" Mathieu Goedefroy

Hein Vanhaezebrouck hakt dezer dagen knopen door. De belangrijkste met het oog op de competitiewedstrijd van morgen: wie speelt in de spits? Door de schorsing van Teodorczyk blijven voor de Anderlechtcoach nog twee opties over om in Moeskroen ten strijde te trekken: Hamdi Harbaoui of Robert Beric. "Ik moet zelf nog kiezen. Ze hebben beiden hun kwaliteiten en gebreken", aldus Vanhaezebrouck. "Maar Teo blijft degene met het grootste potentieel."