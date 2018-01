VIDEO: Hein legt vinger op de transferwonde: "Dit is een heel moeilijke situatie" Mathieu Goedefroy

"We moeten van dag tot dag leven." Aan het woord is Hein Vanhaezebrouck op het Autosalon. Terwijl zijn spelers de stand van clubsponsor Audi bezoeken, spreekt de Anderlechtcoach over de voor paars-wit niet evidente transferperiode, middenin de overname door Marc Coucke. "De nieuwe eigenaar kan nog niets ondernemen, en de vorige eigenaar mag eigenlijk ook niets. Dat maakt dit tot een heel moeilijke situatie. Ik wil Herman (Van Holsbeeck, red.) wel bedanken voor de manier waarop hij het probeert aan te pakken."

Photo News Hein Vanhaezebrouck.

Photo News Opvallend: Nicolae Stanciu, die dicht bij een transfer staat, was ook nog van de partij.

Photo News Andy Najar met Sofiane Hanni.

Photo News Lukasz Teodorczyk.

Photo News Uros Spajic en Ivan Obradovic.

Photo News Olivier Deschacht met Frank Boeckx.

Photo News Teodorczyk en Spajic.

Photo News Teodorczyk interviewt Spajic voor RSCA TV.

