VIDEO: Hein blaast loftrompet over Dendoncker: "Martinez zal het aangenaam vinden" Mathieu Goedefroy

09u27 13

Hein Vanhaezebrouck was een tevreden man na de zege tegen Eupen, niet in het minst omdat paars-wit eindelijk nog eens de nul kon houden. Belangrijke schakel in dat exploot: Leander Dendoncker. Door de onbeschikbaarheid van Kara trok Hein zijn verdedigende middenvelder een rij achteruit. Met succes. "Hij was top, echt top", aldus Vanhaezebrouck na de match. "Als Martinez deze wedstrijd bekijkt, zal hij dat een aangenaam feit vinden."

Photonews