VIDEO. Gespot op het EK voor beloften: speler-coach Kompany ging naar jonge Rode Duivels kijken PJC/DMM

23 juni 2019

Gespot in Italië door onze watcher: Vincent Kompany. De speler-trainer van Anderlecht was in Zuid-Europa voor het EK voor beloften. Kompany zag er de jonge Rode Duivels gisteren nog verliezen met 3-1 tegen thuisland Italië. Al zal de goal van Anderlecht-talent Yari Verschaeren hem ongetwijfeld bekoord hebben. Kompany is intussen al op de terugweg naar België. Op beelden is te zien hoe hij nog even napraat met Marcin Zewlakow, vaak tegenstander in eerste klasse en nu analist voor Poolse televisie