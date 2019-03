VIDEO. De schandalige slag van Santini in het gezicht van Diaby MJR

04 maart 2019

08u23 13

Vorige week tegen Club Brugge waren de ellebogen van Santini al het gespreksonderwerp en ook gisteren op Lokeren werd de Kroaat na de match geviseerd. In de eerste helft deelde hij een klap uit aan Lokeren-verdediger Diaby, maar de geste ontsnapte aan het oog van zowel scheidsrechter Laforge als de VAR. Aangezien er in 1A geen reviewcommissie meer is, kan Santini niet meer gestraft worden.