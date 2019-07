VIDEO. De intrede van Vlap: “Wil simpelweg prijzen pakken met deze ploeg” TLB

04 juli 2019

18u50 0 Anderlecht Anderlecht heeft Michel Vlap eindelijk beet. De 22-jarige middenvelder komt voor flink wat miljoenen over van Heerenveen en moet de nieuwe draaischijf van paars-wit worden. “Ik ben een speler die graag scoort en assists geeft. Daarom denk ik dat Anderlecht, de grootste club van België, wel een goede keuze is voor mij”, zei Vlap, die het nummer 10 zal dragen.

De onderhandelingen tussen Anderlecht en Heerenveen sleepten lang aan, volgens technisch directeur Frank Arnesen ook omdat er kapers op de kust waren. “Het was ook voor mij een rollercoaster”, bekent Vlap, die dan uitpakte met een mooie anekdote die zijn keuze beïnvloed heeft. “Mijn oma vergeet de laatste tijd veel dingen, maar toen mijn moeder haar vroeg naar waar ik moest gaan, zei ze dat ik voor Anderlecht moest kiezen. Dat deed me wel heel veel. Na mijn gesprekken met Kompany en Arnesen had ik een warm gevoel bij de club en was mijn keuze gemaakt. Ik heb er heel veel zin in en wil simpelweg prijzen pakken met de ploeg.”

De Nederlandse middenvelder moet Anderlecht aan het voetballen brengen en krijgt ook het rugnummer 10. “Ik ben best wel groot, dus mensen zullen me misschien snel slungelig vinden. Maar dat is niet zo. Ik denk dat ik snel ben met de bal en snel weg kan draaien. Ik heb een goed loopvermogen en ook het vermogen om op de juiste plek te staan in de zestien. Dat is me vorig seizoen vaak gelukt. Ik scoor gewoon makkelijk doelpunten en zou mezelf omschrijven als een teamspeler die graag het eindstation is.”

Ik zou mezelf omschrijven als een teamspeler die graag het eindstation is Michel Vlap

Over de status van Anderlecht in ons land moest Vlap niet lang nadenken. “De grootste club van België”, aldus de Nederlander. “De club staat voor aanvallend voetbal en dat past bij mij. Ik scoor graag en geef graag assists, dus vandaar mijn keuze. Waarom ik niet voor een Nederlandse topclub heb gekozen? Ik heb zeventien jaar in een vertrouwd nest gezeten, dus dit is wel een grote stap voor mij. Maar ik had die wel nodig. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ zijn mooie clubs, maar ik wilde naar een club die me echt graag wilde en een duidelijk plan had. Anderlecht wil weer naar boven en dat heeft ook meegespeeld in mijn keuze.”

“Vanaken? Speelt die nu in vijfde klasse ofzo?”

Een ranke nummer tien met een neus voor goals die geregeld met assists strooit. Vlap heeft heel wat kwaliteiten die overeenkomen met die van Hans Vanaken. Maar Vlap kent de Gouden Schoen nog niet echt, zo werd duidelijk tijdens de persconferentie. “Ik heb al van hem gehoord, ja. Hij is hier een bekende voetballer geweest volgens mij.” Voorzitter Marc Coucke moest toch even ingrijpen. “Hij speelt nog steeds, hoor. Bij Club Brugge. Je zal hem nog tegenkomen.” Vlap lachte het incidentje weg. “Speelt hij nu dan in vijfde klasse, ofzo? Ok, dat wist ik even niet. Maar ik had wel al van hem gehoord. Maar hij zal vast een goede voetballer zijn.”

Vlap ging even de mist in bij vraag over Hans Vanaken:

Eerste training van @Michelvlap in tenue ban @RSCA20189 pic.twitter.com/6FJckP1268 janvlap(@ janvlap) link

Herbeleef hieronder de opvallendste momenten van de voorstelling van Vlap: