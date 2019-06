VIDEO. Coucke verrast Qmusic-presentator: “Kompany had bij Anderlecht de codenaam ‘Jean-Pierre Vanoverschelde’ Redactie

07 juni 2019

08u28

Bron: Qmusic 0 Anderlecht Dolle pret gisteren bij ‘F.C. Fierens’ op Qmusic. Presentator Vincent Fierens werd bij zijn eigenzinnige rubriek ‘het Marc Coucke-nieuws’ verrast door niemand minder dan Marc Coucke zelf. Die deed daarbij een opvallende onthulling uit de doeken.

Het leek gisteren een normale uitzending van F.C. Fierens te worden op Qmusic, maar dat was dus buiten de Anderlecht-voorzitter gerekend. Tijdens ‘het Marc Coucke-nieuws’ - een dagelijkse rubriek in de show waarbij Fierens een inkijk heeft in het imperium van de man achter Pairi Daiza en Anderlecht - verraste Marc Coucke de Qmusic-dj met een bezoek in de studio. “Ongelofelijk. Dat had ik niet verwacht. Ik ben zo blij dat u hier bent”, reageerde een verraste presentator. “Je hebt het Marc Coucke-nieuws altijd met veel respect gebracht. Ik vind het echt grappig hoe je dat gedaan hebt”, lachte Coucke.

Coucke deed ook een onthulling in de uitzending. Daarbij had hij het over de codenaam voor Vincent Kompany bij Anderlecht. Die zou ‘Jean Pierre Van Overschelde’ zijn geweest. Zes maanden lang werd de naam gebruikt in alle interne communicatie rond de overstap van Vincent Kompany naar Anderlecht. Om de verrassing compleet te maken, maakte Coucke Vincent Fierens ook nog officieel peter van dromedaris Nelson in Pairi Daiza. “Je zal uitgenodigd worden in Pairi Daiza en daar een officiële oorkonde krijgen”, vertelde Coucke.