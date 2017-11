VIDEO: Anderlecht-fans ventileren hun mening voor onze camera: "Zolang we maar in Belgische handen blijven" Mathieu Goedefroy

De fans van Royal Sporting Club Anderlecht kunnen leven met een verkoop van hun club, zolang die maar in Belgische handen blijft. Dat bleek vanavond uit een rondvraag van onze videoman in het paars-witte uitvak in Moeskroen. "We moeten mee met de moderne tijd, maar in die Rus hebben we niet veel vertrouwen", klonk het voor onze camera.