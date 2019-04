VIDEO. Alles wat u moet weten na een bewogen dag in Anderlecht en op Neerpede Arnd Leroy

24 april 2019

20u30

Het federaal parket voert al enkele maanden een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van spits Aleksandar Mitrovic naar het Engelse Newcastle in 2015. In dat onderzoek vielen speurders vandaag binnen op het trainingscentrum van de club in Neerpede, in het stadion van Anderlecht, op de zetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Laken, en in Schaarbeek, bij het makelaarsbureau One Goal Management. Een overzicht van de feiten vindt u in bovenstaande video.