Verschueren zette de boel scherp voor de match tegen Moeskroen: "Geen excuses, we moeten hier tonen wat we kunnen"

05 december 2019

20u43 0

De boel op scherp bij Anderlecht. Paars-wit kan zich geen misstap in de beker veroorloven tegen Moeskroen. “De ambities zijn nog steeds hetzelfde”, vertelde Michael Verschueren voor de match aan de VTM-micro. “We willen nog steeds meedoen voor de prijzen en Europees voetbal halen. De beker is in principe de kortste weg daarnaartoe, maar ik zou wel niet zeggen de gemakkelijkste. In elk geval geen excuses vanavond, we moeten hier tonen wat we kunnen.”