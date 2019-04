Verschueren wijst spelers terecht: “Ik kan niet iemand verdedigen die zijn best niet doet” Redactie

13 april 2019

17u17

Bron: VTMNIEUWS 24 Anderlecht Sportief directeur van RSC Anderlecht Michael Verschueren maakt een duidelijk statement de dag na de opschorting van de wedstrijd tegen Standard. De supporters zorgden met hun vuurpijlen voor het stopzetten van de match, maar ook de spelers van paars-wit moeten dringend in eigen boezem kijken.

“De sfeer in de groep was gelaten”, vertelde Verschueren aan de microfoon van VTMNIEUWS. “Ze hebben vandaag binnen getraind en gisteravond nog een gesprek gehad. Maar je kan blijven praten. Op een bepaald moment moeten de spelers de verantwoordelijkheid van de ploeg opnemen. Ze moeten beseffen dat ze voor Anderlecht voetballen. Als ze zich 100 procent geven dan kan ik leven met een nederlaag”, verklaart Verschueren. “Als ik dat niet zie heb ik het er lastig mee en zal ik conclusies trekken. Ik kan niet iemand verdedigen die zijn best niet doet.”

Gesprekken met supporters

De actie van de supporters was er eentje met voorbedachten rade en de woede zit duidelijk diep. Verschueren kan die enig begrip opbrengen voor hun frustraties. “De teleurstelling van de fans begrijp ik als we praten over het voetbal. Sinds de periode Weiler is er geen hoogstaand voetbal meer geweest in het Astridpark”, beseft Verschueren. “De gesprekken met de supporters staan gepland. Ik zie de supporters deze week. Zowel sportief als extrasportief moet de club nu weer op de goede rails gezet worden.”

Marc Coucke

Voorzitter Marc Coucke wordt geviseerd door de supporters, maar hij zit momenteel in Vietnam. De crisis valt niet. “De voorzitter keurt het af”, maakt de sportief directeur van paars-wit duidelijk. Het lijkt wel of Anderlecht een absoluut dieptepunt heeft bereikt. “We zijn een instituut met verankering, een netwerk en een enorme goede jeugdschool. Wij geraken hier uit, laat dat duidelijk zijn. Binnen één of twee jaar spreken we hier niet meer over.”

Geen toekomstgericht beleid

Anderlecht heeft het al enkele jaren moeilijk en het is duidelijk dat Michael Verschueren geen fan is van de manier waarop de club de afgelopen jaren geleid werd. “Dat het zover kunnen komen is gaat niet alleen over dit jaar. Er werd een bepaalde politiek toegepast die niet echt toekomstgericht was. We zetten nu de ommekeer in”, stelt Verschueren, die geen namen wilde noemen als het gaat over de vorige sterke mannen bij paars-wit. “Wij moeten nu een goede balans vinden tussen de eigen jeugd en enkele spelers die hen versterken. Dat wil ik in de luwte en de stilte doen”, verduidelijkt Verscheuren.

Woning onder bescherming

Verschueren kreeg afgelopen nacht politiepatrouilles rond zijn huis, omdat er enige angst was dat supporters ook daar wraakacties zouden nemen. “Ik moest eigenlijk lachen dat er politie in mijn buurt was”, zegt Verschueren met de glimlach. De kritiek die slikt hij. Maar op de vraag of hij de afgelopen 24 uur wel eens getwijfeld heeft aan de opdracht waaraan hij is begonnen, zegt hij eerlijk “ja”.