Verschueren: “We gaan de challenge aan tegen Club, het is een kans om te tonen dat wij ook een goeie ploeg zijn” PDD/DMM

06 december 2019

10u13 2

Opluchting bij Michael Verschueren gisteren na de gewonnen bekermatch tegen Moeskroen. Al moet Anderlecht in de kwartfinales wel de wei in tegen Club Brugge. Op de koop toe is het ook Vincent Kompany weer kwijt met een blessure. “Ik weet min of meer wat er gebeurd is, maar ik ga er niets over vertellen. We zullen morgen (vandaag, red.) wel communiceren.”

“De beker geeft uitzicht op Europa en blijft belangrijk voor ons”, ging sportief manager Verschueren verder. “We staan 9de in het klassement. Mensen zeggen dat play-off I halen moeilijk wordt, ook al deel ik die mening niet. Dat we nu Club Brugge loten? Ja, Brugge is een sterke ploeg. Op vandaag de beste ploeg in België. Aan de andere kant is het ook voor ons een kans om de rug te rechten en te tonen dat wij ook een goeie ploeg zijn. We hebben een jong elftal en daarmee gaan we de challenge aan. We gaan ze verwelkomen en er voor gaan.”