Verschueren, "voor wie niks verandert in Anderlecht", over wintermercato: "Zijn bezig met twee versterkingen"

15 januari 2020

21u06 0

Voor Michael Verschueren mag Yari Verschaeren zich kronen tot Belofte van het Jaar - “hij verdient dat” - maar voorts ging het vooral over de verschuivingen die de Belgische recordkampioen gisteren doorvoerde. “Mijn rol? Er verandert niets. De club voerde een wijziging door met betrekking tot het functioneren van de raad van het bestuur. Ik ga met Karel Van Eetvelt een nieuw klankbord hebben - waar ik enorm naar uitkijk. Ik heb vanmorgen twee uur met hem samengewerkt. Dat werkt goed. Op het veld? We zijn bezig met een moeilijke mercato waar we heel wat spelers willen verkopen. Verder zijn we nog met twee versterkingen bezig - ik hoop die dossiers af te ronden. Dan zijn we gewapend voor de rest van de competitie.”