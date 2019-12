Verschueren reageert op open brief: “Betekent niet dat we geen ambitie meer hebben” DMM

13 december 2019

11u51

Bron: Sporza 0 Anderlecht De De open brief van Anderlecht over de toekomstplannen bij paars-wit gaat over de tongen. Sportief manager Verschueren verduidelijkte bij Sporza de bedoelingen achter de opvallende zet.

Anderlecht is op drift. Paars-wit komt onder speler-manager Vincent Kompany, sportief manager Michael Verschueren en voorzitter Marc Coucke maar moeilijk op kruissnelheid. De resultaten vallen tegen en ‘het project’ lijkt niet goed van de grond te komen.

In dat licht kwam Anderlecht gisteren met een open brief naar buiten om tekst en uitleg te geven aan de fans en al wie Anderlecht van ver of dichtbij volgt. Daarin werd beschreven dat Anderlecht een breedvoerige analyse uitvoerde over de huidige situatie en dat de club zich met een meerjarenplan wil herpakken.

“We zijn de spelidentiteit van de club aan het herdefiniëren en moderniseren om op termijn de paarse harten weer sneller te doen slaan. Als dit jaar een overgangsjaar wordt, so be it”, klonk het in de open brief. In 2020-2021 is het doel de top vier halen en meestrijden voor Europees voetbal. Eén jaar later wil Anderlecht weer meedoen voor de titel en zich plaatsen voor de Champions League.

Verschueren: “Het is niet omdat we een open brief schrijven dat we geen ambitie meer hebben”

Wat is Anderlecht van plan om het tij te keren? Verder gaan op de ingeslagen weg en de spelerskern wijzigen. “We zullen proberen om de juiste versterkingen binnen te halen aan de hand van een mix tussen voetbalkennis en data", verduidelijke Michael Verschueren bij Sporza.

“We zijn zeker niet de eerste club die data introduceert in de werking. Anderzijds hebben we heel duidelijk onze speelstijl gedefinieerd: waar we voor staan en hoe we willen voetballen. Dat gaan we doortrekken vanuit onze eigen jeugdacademie. We willen elk jaar jongeren de kans geven en dat aanvullen met meer ervaring.”

Hoe het allemaal zo ver is kunnen komen, liet Verschueren in het midden. “Ik praat niet graag over het verleden. Als je een nieuwe eigenaar krijgt na een dynastie van 40 jaar, is het normaal dat je sportief voor grote uitdagingen komt te staan. We blijven in elk geval ambitieus: we willen nog prijzen winnen. Het is niet omdat we een open brief schrijven om duiding te geven bij ons project, dat we geen ambitie meer hebben om voor die prijzen te gaan.”