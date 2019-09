Verschueren: “Nu kunnen we zelf vaststellen wat een icoon Kompany is” Redactie

11 september 2019

Ook aanwezig op de afscheidsmatch van Kompany: Michael Verschueren, de sportieve directeur van Anderlecht. “Nu kunnen we vaststellen wat voor een icoon hij is”, zegt Verschueren. “En onze jonge spelers kunnen nu ook zien wat het is om topvoetballer te worden.” Arnesen ziet Kompany in de toekomst voorzitter worden van de club. En Verschueren? “Kompany heeft een contract voor een periode van minimum drie jaar. Hoe hij naar een nieuwe functie zal evolueren, beslist hij zelf.”