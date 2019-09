Verschueren: “Niet het Anderlecht dat we verwachten, maar zege is belangrijkste” KDW/GVS

26 september 2019

06u26 0

Het was harken, maar Anderlecht zit bij de laatste zestien in de Croky Cup. Tot grote opluchting van sportief manager Michael Verschueren. “Het was een moeilijke en bijzondere wedstrijd. We hadden de match op een zeker moment in handen, maar dan zit het op het einde van de reguliere speeltijd tegen. Dan werd het moeilijk in de verlengingen, maar ik ben blij dat we de overwinning uiteindelijk hebben geboekt. Het was niet het Anderlecht dat we verwachten, maar de zege was het belangrijkste.”

Van Crombrugge: “Die 2-2 was te gek voor woorden”