Verschueren haalt uit naar Van Holsbeeck: "Hij heeft mij 14 jaar lang 'vermeden'" Sven Van Londersele

24 april 2018

14u56 0 Anderlecht Michel Verschueren is nooit verlegen om een straffe tweet. De ex-manager van Anderlecht heeft nu ook op eigenzinnige wijze afscheid genomen van Herman Van Holsbeeck.

Het ontslag van Van Holsbeeck als manager van Anderlecht heeft al heel wat stof doen opwaaien. Nu heeft ook Michel Verschueren op Twitter uitgehaald naar zijn opvolger destijds. "Ik heb beloofd over Herman niet te spreken, ondanks het feit dat hij mij in alles 14 jaar heeft 'vermeden' (sic). Ik weet zelfs niet waarom en ik ben toch niet dom", is de straffe taal van de Zilveren Vos.

Ik heb beloofd over Herman niet te spreken ondanks het feit dat hij mij in alles 14 jaar heeft vermeden.Ik weet zelfs niet waarom en ik ben toch niet dom.🤙⚽️🤙. verschueren michel(@ verschuerenmic1) link

De tweet van Verschueren is zeker niet de eerste kritiek aan het adres van Van Holsbeeck sinds zijn ontslag. Zo liet voorzitter Marc Coucke zich al meermaals negatief uit over de mislukte wintermercato van paars-wit, waar de oude sportieve baas naliet om onder anderen de gewenste versterking in de spits niet te halen. Dit bracht Coucke recent nog onder de aandacht na de 2-1-nederlaag in Genk. Mister Michel liet zich ook hier niet onbetuigd en trad zijn voorzitter bij. Anderlecht moet het nog vijf speeldagen stellen met de huidige kern. Komende zondag ontvangt paars-wit Charleroi in eigen stadion.

Victoire méritée, félicitations, pour @KRCGenkofficial #gnkand 2-1; ce qu’on craignait le 31/1 à 24h...

Mais avec nos moyens on va tout donner les 5 derniers matchs 💪💪💜💜 Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Marc a raison parceque le dernier Mercato n’a rien donné de bon.👍 verschueren michel(@ verschuerenmic1) link