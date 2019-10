Verschaeren vindt zichzelf terug op Mambourg: “Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken”



SJH

04 oktober 2019

22u56 0 Voetbal Yari Verschaeren (18) is stilaan terug. De echte Verschaeren dan. Hij was een beetje op zoek naar zichzelf, maar wat wil je? Heel Anderlecht zit in een sukkelstraatje, maar het nummer 51 van paars-wit was op Mambourg één van de Anderlecht-spelers wiens vormcurve weer in stijgende lijn gaat. “Ik ben zo blij dat we wonnen”, besloot Verschaeren na afloop.

De opluchting was met andere woorden groot. “We hebben zoveel gegeven in deze wedstrijd en eigenlijk al de hele week hebben we hard gewerkt”, zei Verschaeren bij Play Sports. “Eindelijk pakken we die drie punten. Iedereen is heel content.” Verschaeren opende de score op Mambourg. Chadli stuurde hem diep en de tiener kapte Diagne vlotjes uit om dan knap in de verste hoek binnen te trappen. Na de blessure van Nasri verhuisde Verschaeren naar de linkerkant en daar bleef hij dreigen. Hij trapte trouwens ook de hoekschop waaruit Chadli voor rust al de 1-2 binnenkopte, maar de VAR floot Anderlecht onterecht terug.

Verschaeren speelde hoog op die linkerflank en hield Marinos zo veelal op zijn helft. De Griekse rechtsback had meerdere overtredingen nodig om de tiener van Anderlecht te stuiten. Het kwam hem ook op geel te staan. Verschaeren liet er zich niet door uit zijn lood slaan en bleef hem opzoeken. “Ik was nog niet echt op mijn niveau, maar vandaag speelde ik een betere wedstrijd. Ik hoop dat ik dat kan verderzetten. In onze voorgaande wedstrijden gaven we ook alles, maar ging het mis in de details. De afwerking lukte nu wel, we pikten meer tweede ballen op en waren scherper in de duels. We wisten dat we deze moesten winnen en dat hebben we gedaan.”