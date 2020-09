Verschaeren en Delcroix testen opnieuw positief bij Anderlecht en missen zo goed als zeker topper tegen Club TLB

30 september 2020

19u50 4 Anderlecht Vincent Kompany kan zondag in de topper tegen Club Brugge hoogstwaarschijnlijk nog niet rekenen op Yari Verschaeren en Hannes Delcroix. De twee jeugdproducten van Anderlecht legden, net als de Ghanese spits Mohammed Dauda, opnieuw een positieve coronatest af. Dat bevestigt RSCA op z’n website. In de loop van de week volgen er nieuwe tests.

De drie spelers blijven in quarantaine en werken thuis een aangepast trainingsschema af. De medische cel volgt hem daarbij van dichtbij op om geen risico’s te nemen. RSCA springt sowieso voorzichtig om met z’n spelers die uit quarantaine komen. Zo nam Kompany Michel Vlap afgelopen weekend nog niet op in zijn selectie, hoewel dat wel al had gekund.

Behalve Vlap, die eind vorige week de groepstrainingen al hervatte, legden ook Antonio Milic, Lucas Lissens, James Lawrence, Peter Zulj en Timon Wellenreuther nu wél een negatieve test af. Zij sloten intussen opnieuw aan bij hun respectievelijke groep.

Opvallend: bondscoach Roberto Martínez selecteerde Verschaeren wel voor de Rode Duivels. Maar de Spanjaard bouwde wel enig voorbehoud in. “Als hij zondag negatief test, sluit hij bij de groep aan. We wachten op groen licht. Op fysiek vlak heeft hij niets verloren, hij bleef individueel trainen.” Voor Delcroix, die geselecteerd is voor de nationale U21, wacht men eveneens het resultaat van de test van komend weekend af.