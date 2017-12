Verrassing van formaat: Marc Coucke koopt Anderlecht Redactie

Bron: Eigen berichtgeving 1820 Photonews Anderlecht De kogel is door de kerk: Marc Coucke (52) is de nieuwe eigenaar van Anderlecht. Dat laat de Brusselse club weten via haar officiële kanalen. Coucke was voorzitter van KV Oostende, maar de Vlaamse ondernemer zal die club nu van de hand doen .

"De Raad van Bestuur heeft alle ontvangen biedingen grondig bestudeerd. Na dit onderzoek heeft het unaniem besloten om exclusieve onderhandelingen te voeren met de heer Marc Coucke", aldus Anderlecht in een persbericht. "In het kader van dit akkoord blijven enkele aandeelhouders aan boord om de verankering van de club te verzekeren. Het doel blijft om de onderhandelingen af te handelen voor het einde van het jaar."

#RSCA heeft een akkoord bereikt met Marc Coucke omtrent de overname van de club.

RSCA a trouvé un accord avec Marc Coucke concernant la reprise du club. RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Gisteren verstreek voor kandidaat-overnemers de deadline om een officieel bod uit te brengen. De uiterste datum voor offertes werd ingesteld omdat het de huidige aandeelhouders van Anderlecht menens was de club snel te verkopen. Vanaf nieuwjaarsdag treedt immers de nieuwe wet omtrent meerwaarde op aandelen in voege, waardoor de kleine aandeelhouders plots een vele hogere meerwaardebelasting zouden moeten betalen op hun aandelen.

Photo News

Vanden Stock: "D e beste garantie op een succesvolle toekomst"

Voorzitter Roger Vanden Stock is alvast tevreden. "Zowel mijn vader als Philippe Collin en ikzelf hebben ons leven gewijd aan RSC Anderlecht en hebben er heel veel voor teruggekregen op sportief, maar vooral op menselijk vlak. Ik ben trots op wat we samen met onze spelers, jeugd, trainers, medewerkers, vrijwilligers en supporters in al die jaren verwezenlijkt hebben."

"De wereld staat echter niet stil. Er wachten RSCA nieuwe uitdagingen", gaat de voorzitter verder. "En zoals men in het Frans zegt: ‘gouverner, c’est prévoir’. Zoals mijn vader het mij voordeed, wou ik op tijd de fakkel doorgeven, zodat ik zeker was dat RSCA in goede handen terechtkwam. Met andere woorden, in de handen van mensen die het goed voor hebben met de club, en die bovendien een langetermijnvisie hebben en de club de nodige stabiliteit kunnen bieden."

BELGA

"Daarom ben ik verheugd met de beslissing van de Raad van Bestuur om de club over te laten aan de heer Coucke, samen met de aandeelhouders die aan boord blijven. Zij bieden samen de beste garantie op een succesvolle toekomst, waarin RSC Anderlecht het hoogste doel zal kunnen nastreven in België en een rol van betekenis zal blijven spelen in Europa."

Vrijdag om 15 uur staat er een persconferentie met Vanden Stock en Coucke op het programma. De nieuwe eigenaar van paars-wit laat in een reactie op Twitter weten altijd KVO-fan te blijven en de club in goede handen te zullen doorgeven.

