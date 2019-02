Verkopers Anderlecht ontkennen schadeclaim van Coucke, voorzitter spreekt van leugens IB Daimy Van den Eede GVS TLB

06 februari 2019

11u17

Bron: Mediahuis, Belga, VTM NIEUWS 13 Anderlecht Anderlecht-voorzitter Marc Coucke heeft op Twitter gereageerd op de zogenaamde schadeclaim van 4 miljoen euro die hij terugeist van de verkopers. Dat schreven de Mediahuis-kranten vandaag, maar wordt dus door Coucke ontkend. “Vier leugens in één artikel”, schreef hij. Ook de verkopende aandeelhouders reageerden en stellen dat er geen sprake is van een claim. Later vandaag communiceert Anderlecht officieel.

Marc Coucke kocht Anderlecht - 74 procent van de aandelen - dik een jaar geleden voor 59 miljoen euro. De Mediahuis-kranten schrijven vandaag dat hij een schadeclaim van 4 miljoen euro terugeist van de verkopers omdat er te veel lijken uit de kast vallen. Het zou volgens de Mediahuis-kranten vooral om onverwachte clausules in spelerscontracten gaan. Zo was het dossier van Adrien Trebel naar verluidt een twistpunt. De ­middenvelder was volgens Coucke minstens 10 miljoen euro waard, maar tijdens de verkoop werd vastgesteld dat er in zijn contract een afkoopclausule van 6 miljoen stond.

Anderlecht zou momenteel 45 miljoen euro schulden hebben. Coucke wil die put dempen met een kapitaalsverhoging, maar de voorzitter zou dus ook een deel verhalen op de oude aandeelhouders, die hij (mee) verantwoordelijk acht. Volgens de Mediahuis-kranten zou Coucke onlangs een schadeclaim naar alle mensen hebben verstuurd die meer dan 1 procent verkochten. Daarbij eist hij 2.500 euro per verkocht aandeel terug. In totaal gaat het om zo'n 4 miljoen euro. Een aantal van de oude RSCA-aandeelhouders zou al toegestemd hebben om de claim te betalen.

“Geen claim”

Binnen Anderlecht wordt echter gewag gemaakt van onwaarheden en ook op Twitter spreekt Coucke van leugens. Ook de verkopende aandeelhouders reageerden al op het nieuws en ontkennen een claim. “De aandeelhouders van RSC Anderlecht betreuren het nieuws dat vanochtend in de pers verscheen over het aandelenbezit. Eerst en vooral is er geen sprake van een claim. De verkopende en kopende aandeelhouders bespreken in alle sereniteit de mogelijk niet gekende en/of onvolledige informaties voor de kopers tijdens de verkoop. Deze discussies vindt plaats in een constructieve en positieve sfeer.”

“Beide partijen zijn reeds overeengekomen om dit te regelen in een commerciële transactie van ongeveer 3 miljoen euro, waardoor elke mogelijkheid van beroep wordt uitgesloten in de toekomst”, luidt het verder. “In geval van een eventuele correctie van de waardering zal het bedrag door Alychlo aan het RSC Anderlecht worden betaald, waardoor het kapitaal van de club wordt versterkt.”

Later vandaag zou Anderlecht nog officieel communiceren.

4 leugens/onwaarheden in 1 artikel.

In de rat race naar primeurs, wordek bronnen niet meer gecheckt. En andere media nemen het snel snel klakkeloos over.

Spijtig, een goede pers is ook in voetbal cruciaal en probeer ik maximaal te respecteren. https://t.co/infDdMFdku Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Statement betreffende het nieuws dat in de pers verscheen over het aandelenbezit: "De verkopende en kopende aandeelhouders bespreken in alle sereniteit de mogelijk niet gekende en/of onvolledige informaties voor de kopers tijdens de verkoop." Meer op https://t.co/aLu5EaK79v RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link