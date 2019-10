Vercauteren ziet opnieuw progressie: “Tevreden over prestatie, niet over resultaat” Rudy Nuyens

31 oktober 2019

23u40 0 Anderlecht Frank Vercauteren zag Anderlecht voor de vijfde keer op rij niet verliezen, maar de coach van paars-wit is ontgoocheld over de 3-3 tegen AA Gent. “Als je 3-1 hebt voorgestaan, ben je ontgoocheld over het resultaat”, zegt de coach van Anderlecht. “Maar het was van in het begin duidelijk dat Gent veel kwaliteiten heeft en dat ze ons in de problemen konden brengen. Ik heb bij 3-1 ook meteen gezegd dat de match nog niet gedaan was. Uiteindelijk hebben we het maximum uit wat we deden gehaald, al waren er ook omstandigheden en beslissingen waardoor Gent terug in de wedstrijd is kunnen komen.”

Vercauteren verwijst daarbij naar de scheidsrechter, met wie hij meteen na de match een woordje ging wisselen. “Hij was beslissend”, vindt Vercauteren. “Hij heeft voor een aantal dingen gekozen waarbij de VAR niet kon beslissen. Het ging mij niet zozeer over de strafschop, maar over het geheel. Maar we gaan dat respecteren, want iedereen heeft wel eens een minder momentje.”

“Maar ik zie progressie», aldus Vercauteren. “Qua efficiëntie, maar ook qua verdedigend werk tegen een ploeg die veel mogelijkheden heeft. Gent is individueel sterk, maar ook in de combinatie, met de lange bal en op stilstaande fases. Ik heb mijn spelers dan ook meegegeven dat we tevreden mogen zijn met de prestatie. Er zijn nog werkpunten, maar ik zie verbetering. Daar moeten we op verder bouwen en zo snel mogelijk de knop omdraaien. De spelers waren aangeslagen, ze zaten allemaal achteruit geleund op hun bankjes. We gaan er niet om lachen, maar je kan niet bij je ontgoocheling blijven. We moeten snel de knop omdraaien naar de wedstrijd tegen Cercle.”

“Uiteindelijk vind ik dat we het goed tot heel goed gedaan hebben tegen een team met veel kwaliteiten”, zegt Vercauteren. “We moeten er nog aan werken om bij een voorsprong de wedstrijd meer te controleren en te weerstaan aan een tegenstander die bij een achterstand op een andere manier gaat voetballen. We zijn in deze match niet afgeweken van onze principes, maar Gent zette heel veel druk. Dat was hun verdienste, wij vonden daarbij niet altijd de juiste oplossing. Het was omdat Gent het goed deed, dat wij iets meer problemen hadden om op balbezit te spelen. Mijn spelers moeten daaruit leren, want we gaan nog van dit soort matchen krijgen.”