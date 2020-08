Vercauteren ziet dat Anderlecht nog niet op beoogde niveau zit: “Dit is beloning, maar lat moet nog hoger” ODBS

16 augustus 2020

22u01

Bron: VTM Nieuws 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. RSC Anderlecht Kijk eens aan: 4 op 6 voor Anderlecht, Mykha die scoort, Dimata die scoort, Tau die heerlijk scoort en Trebel met een bevredigende match als basisspeler. In het Astridpark is er plaats voor voorzichtig optimisme. Maar laat het duidelijk zijn dat Frank Vercauteren zich echt aan niets meer dan dat waagt.

De Anderlechtcoach keek met een nodige dosis kritiek en relativeringsmorgen de 3-1 tegen STVV. “We zitten echt nog niet aan ons beoogde niveau. En wat vandaag goed is, moeten we morgen opnieuw in vraag stellen. De lat mag en moet nog hoger. Zo lieten we na Sint-Truiden na die rode kaart uit te tellen, toonden we niet langer die agressiviteit en intensiteit zodat zij terug geloof creëerden. Dat hadden we moeten vermijden”, aldus Vercauteren, die niet wou ingaan op de vraag of Trebel niet langer op de transferlijst staat en wat lacherig deed of Anderlecht met Mykha zijn gedroomde linksachter in huis heeft gehaald.

Lees ook. Anderlecht boekt eenvoudige zege tegen tienkoppig STVV dankzij debutanten en Dimata