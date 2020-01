Vercauteren wil Vanden Borre snel in de strijd gooien: “Het is niet de bedoeling om zaken uit te stellen” JBE/GVS

10 januari 2020

16u37 2

“Of Anthony Vanden Borre deze maand al een wedstrijd speelt? Dat is toch de bedoeling van deze stage.” Dat vertelt Anderlecht-coach Frank Vercauteren vanuit het Spaanse San Pedro del Pinatar, waar paars-wit zich voorbereid op een pittige strijd voor play-off 1. “Het is niet de bedoeling dat we nog veel zaken uitstellen. We weten welke weg hij gevolgd heeft. Het is de bedoeling dat hij zaterdag (tegen het Schotse Livingston, red.) al meedoet, anders zou hij niet meegekomen zijn. We zien op welke korte termijn hij kan beantwoorden aan de noden die we hebben.”

Vercauteren sprak ook over de PO1-missie. “We hebben stappen gezet. We zijn bewust dat we nog veel werk hebben, maar er is vooruitgang. Dat is het belangrijkste, maar we moeten dat omzetten in resultaten. Dat is het belangrijkste. We moeten er alleszins in geloven.” De eerste match na de winterstop is meteen de topper tegen Club Brugge. “We hebben de mogelijkheden om het hen moeilijk, zelfs heel moeilijk te maken. Maar we beseffen dat het een wedstrijd is tegen de beste ploeg van België. Maar dat wil niet zeggen dat we die beschouwen als verloren.”