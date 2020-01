Vercauteren weet ook: “Als we verliezen van Cercle, wordt play-off 1 zo goed als onmogelijk” YP

24 januari 2020

15u25 0 Anderlecht Anderlecht-coach Frank Vercauteren blikte vanmiddag vooruit op een alweer levensbelangrijke competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge. “Het zal vanaf nu altijd wel ergens de wedstrijd van de ‘voorlaatste’ kans zijn.”

Na het verlies tegen Club volgt tegen Cercle nóg maar eens de match van de laatste kans. “Als we nu verliezen, dan wordt play-off 1 zo goed als onmogelijk natuurlijk. Er volgen ook nog matchen tegen Moeskroen, en Gent... Het zal elke week wel ergens de match van de ‘voorlaatste’ kans worden, daar zijn we ons van bewust. We mogen niet veel meer laten liggen, maar dat moeten we ook niet in ons hoofd steken. Maar we moeten punten pakken, willen we nog bepaalde doelen behalen. Of het halen van play-off 1 mijn toekomst hier bepaalt? Dat weet ik niet. Ik weet waarom ik hier ben, welke doelstellingen er zijn en ik probeer alles zo goed mogelijk te doen. Ik stel mezelf dus die vraag niet. We moeten resultaten halen, ons niveau moet omhoog.”

Eén van de lichtpunten vorige week was ongetwijfeld Antoine Colassin, de 18-jarige debutant in de spits. “Als je bij Anderlecht speelt, moet je kunnen omgaan met druk. Je moet die kunnen omzetten. Voorlopig is hij bijna titularis, maar da’s ook niet moeilijk want we hebben niet veel andere keuzes. Hij moet nu bevestigen, want de verwachtingen zullen groter worden. Meestal zie je bij zo’n debutanten eerst de goeie dingen, pas naarmate ze meer spelen komen de werkpunten boven. Ik denk dat hij klaar is, maar we moeten hem ook matchen gunnen waarin het wat minder gaat. Dat is nu eenmaal zo bij jongere spelers.”

Terugkeer Dimata nog niet voor morgen

De ontwikkeling van Colassin komt er natuurlijk deels ook door de blessure van Landry Dimata. En zijn terugkeer is nog niet voor meteen. “Ik heb hem nog niet op het veld gezien bij de groep. Pas als hij fit wordt verklaard door de medische staf is hij klaar. Maar het zal dus nog niet voor morgen of overmorgen zijn”, aldus Vercauteren, die ook bevestigde dat Samir Nasri door een probleem aan de adductoren nog zeker de wedstrijd tegen Cercle mist.

Een van de voornaamste gespreksonderwerpen op de persbabbel van Vercauteren vanmiddag was natuurlijk de wintermercato. Zo werd Thomas Didillon de voorbije namen genoemd bij Genk, maar tot een transfer kwam het (nog?) niet. “Hij aast op een vertrek", was de coach dan ook duidelijk. “Maar het is nu aan de club om de belangen te verdedigen. Hij is nu al twee dagen niet op training en we gaan ervan uit dat een vertrek nog wordt afgehandeld. Hij komt niet in aanmerking voor de selectie dit weekend. We bekijken nog hoe we het oplossen”, aldus Vercauteren, die nog altijd hoopt op versterking. “Ik hoop dat er nog wat bijkomt, maar we gaan het doen met de spelers die we hebben. Alles is mogelijk tot 31 januari, maar het wordt niet evident. Vooral de laatste dagen worden beslissend.” Maar ook op uitgaand vlak komt er mogelijk beweging. “Als het ten goede komt van de speler en de club, dan gaan we niet twijfelen. Ik ben niet bezorgd dat er spelers gaan vertrekken, maar wel realist. We zien wel na de 31ste.”

Wat met Vanden Borre?

Voor versterking wordt er ook in eigen huis gekeken, met name naar Anthony Vanden Borre. “Dit weekend komt nog te vroeg voor hem, maar hij zet stappen. Hij moet nog één deeltje toevoegen en dat proberen we hem maandag te geven in een wedstrijd tegen OHL. Hij heeft dat nog nodig, maar is op de goede weg. De kwaliteit en cijfers gaan in stijgende lijn, het is nu aan hem om dat laatste stapje te zetten. Maandag wordt een goede basis om te zien waar hij juist staat.”

Tot slot werd ook de BeNeLiga nog op tafel gegooid. “Je moet met de beste tegen de beste spelen, maar in welke competitie dat is, ga ik niet beslissen”, aldus Vercauteren. “Maar dat kan zeker een interessante competitie zijn voor het Belgische voetbal. De toekomst zal het uitwijzen. Ook in Europa lijken bepaalde zaken te gaan veranderen. Dat is een evolutie en je moet zien dat je erbij bent. Maar ik hoor dat er veel goede wil aanwezig is bij de verschillende ploegen en landen.”