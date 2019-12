Vercauteren vreest voor zware blessure Verschaeren, maar kan zich vinden in draw: “Dit moet 'boost’ zijn” JBE/ODBS

15 december 2019

20u05

Anderlecht pakte in moeilijke omstandigheden een puntje op Sclessin, maar verloor wel Yari Verschaeren. Er wordt gevreesd voor gescheurde ligamenten van de enkel. De kans dat hij nog speelt in 2019, is wel heel klein. “Morgen kunnen we een MRI-scan nemen en zal er duidelijkheid volgen”, aldus Vercauteren op de persconferentie. “Ik heb er met Yari over gesproken: hij wordt lichtjes aangetikt en op het moment dat hij landt, draait zijn enkel helemaal om (bekijk de fase hier). Niet te wijten aan het veld of de tegenstander. Hij verloor even zijn evenwicht en dat heeft hij niet kunnen compenseren.”

Vercauteren stelde ook dat Chadli vandaag minstens een kwartier had kunnen spelen. “Je probeert dan de beste keuze te nemen: niet of wel spelen en een risico nemen? Hetzelfde verhaal met Kompany, die al wel verder staat in zijn herstel. We hopen tegen donderdag (wanneer Anderlecht voor de beker speelt tegen Club Brugge, nvdr) een beter idee te hebben rond hun toestand”, aldus Vercauteren, die het nog had over een sportieve “boost”, de reactie na de 1-0 indachtig.

