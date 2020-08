Vercauteren stelt vast dat nog heel wat van zijn spelers fouten maken: “Weten niet wat kan en wat niet” JBE/ODBS

09 augustus 2020

RSC Anderlecht Dubbel gevoel bij Anderlecht. Enerzijds is een draw bij een meer dan gretig KV Mechelen niet slecht, anderzijds mag je een 0-2 na 81 minuten niet weggeven. Vercauteren ziet hoe zijn jongens nog geregeld de foute keuzes maken.

Opvallend hoeveel kansen Anderlecht weggaf, al dan niet in geschenkverpakking. “Nochtans had ik erop gehamerd niks weg te geven. Maar we beschikken daar nog altijd niet over het juiste ‘game management’ om te weten wat kan en wat niet”, sprak de Anderlechtcoach op de persconferentie achteraf. “Het is ontgoochelend om een 0-2 zo nog weg te geven, of die voorsprong nu gewettigd was of niet. Als mijn collega (Vrancken, nvdr) dat onverdiend vond, valt daar zeker iets over te zeggen. Maar bij een 0-2 mag je alleen nog maar ten onder gaan als de tegenstander ongelofelijke dingen doet waar je echt geen antwoord op hebt.”

Vercauteren liet niet na KV Mechelen een pluim te geven. “Je speelt zoals de tegenstander dat toelaat. Ik moet zeggen dat KV dat heel goed gedaan heeft. Ze hebben het ons moeilijk gemaakt op verschillende vlakken, zowel opbouwend als verdedigend. Er zijn altijd lessen te trekken uit een aantal momenten en na vandaag is er zeker wat te leren”, aldus Vercauteren, die weer te kampen kreeg met enkele spelers die al dan niet door krampen uitvielen en weigerde vergelijkingen te maken met het vorige seizoen.